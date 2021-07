Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer gameplay nel 2° episodio Dying 2 Know

Techland oggi ha pubblicato il secondo episodio di Dying 2 Know (D2K), una serie web originale che ti fa immergere nel mondo di Dying Light 2 Stay Human. In questo episodio è stato presentato un nuovo trailer del gameplay, in cui i giocatori hanno potuto osservare gli infetti più da vicino, per poi andare dietro le quinte del mocap e del sound design. Techland, inoltre, ha svelato la collaborazione con il padre del parkour, David Belle, che ha partecipato attivamente alla creazione di Dying Light 2 Stay Human prestando il suo talento a uno dei personaggi principali del gioco.

Spunti di lettura: Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data di uscita e dettagli sui preordinidi uscita e dettagli sui preordini

Il secondo episodio di D2K ha puntato i suoi riflettori UV su diversi tipi di nemici—tra cui troviamo i Redivivi, un'inedita specie di infetti—e sul loro processo di trasformazione. Durante lo show, gli spettatori hanno scoperto come Techland ha creato la notte, così terrificante e impegnativa, in Dying Light 2 Stay Human. Sono stati illustrati diversi aspetti del processo di animazione dei mostruosi infetti nel mondo del gioco. Guarda l'episodio sul canale Youtube di Dying Light.

I preordini di Dying Light 2 Stay Human sono già attivi, con due edizioni acquistabili in negozio, Standard e Deluxe, e tre edizioni digitali: Standard, Deluxe e Ultimate. Tutti i preordini includeranno un eccezionale Reload Pack digitale, contenente un completo esclusivo, un'arma e una skin per il parapendio. Preordina la tua edizione preferita oggi! Puoi trovare maggiori informazioni riguardo a tutte le edizioni disponibili qui.

Per porre le basi al mondo post-apocalittico di Dying Light 2 Stay Human's e ai suoi oscuri segreti, Techland ha annunciato una partnership con Dynamite Entertainment per la creazione di un fumetto ambientato nel mondo di Dying Light, dal titolo "Banshee: I Am The Cure". Questo fumetto sarà disponibile all'acquisto entro la fine dell'anno, ma tutti coloro che non riescono ad aspettare potranno ottenere gratuitamente la versione digitale su TechlandGG.com fino al 15 luglio.

Techland, inoltre, ha lanciato "Which Kind of Monster Are You?" ("Che Tipo di Mostro Sei?"). Grazie a questo nuovo sito i fan potranno eseguire un test per scoprire che tipo di infetti diventerebbero nel mondo di Dying Light!

Il primo episodio di D2K ha debuttato il 27 maggio ed è stato seguito dal vivo da 750,000 persone. Da quel momento il gameplay ha ottenuto oltre 10,000,000 visualizzazioni e i post sui social media hanno raggiunto 10,000,000 visualizzazioni.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, esce il 7 dicembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. I preordini sono già disponibili su dyinglightgame.com/preorder.