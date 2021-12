Dying Light 2 Stay Human, svelati i requisiti hardware della versione PC Windows

Techland oggi rivelerà i requisiti minimi di sistema e le specifiche consigliate per Dying Light 2 Stay Human, l'RPG d'azione che uscirà a breve.

Grazie a requisiti minimi generosi, ma con spazio anche nella fascia più alta per gli appassionati di PC per apportare miglioramenti con hardware sempre più all'avanguardia, Dying Light 2 Stay Human è accessibile da un'ampia gamma di PC, e questo per merito del C-Engine, il motore grafico altamente scalabile di proprietà di Techland:

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud).

I preordini sono disponibili su dyinglightgame.com/preorder. Tutti i preordini includeranno l'esclusivo Pacchetto Reload e il Pacchetto Reach for the Sky, che contengono esclusive skin per outfit, armi, zaino e parapendio. Il Pacchetto Reach for the Sky è stato creato in collaborazione con Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City), che interpreta Lawan, un personaggio chiave che intreccia il suo destino con Aiden, il protagonista, nel corso della sua avventura.

Spunti di lettura:

Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data di uscita e dettagli sui preordinidi uscita e dettagli sui preordini

Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer gameplay nel 2° episodio Dying 2 Know

Dying Light 2 Stay Human, nuovo gameplay trailer dedicato a Parkour e Combattimento

Dying Light 2 Stay Human, svelati nuovi personaggi nel quarto Episodio di Dying 2 Know

Dying Light 2 Stay Human, nuovo trailer dedicato a Lawan