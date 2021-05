Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data Dying Light 2 Stay Human, Techland rivela data di uscita e dettagli sui preordinidi uscita e dettagli sui preordini

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 7 dicembre su tutte le piattaforme di gioco. L'annuncio è stato fatto durante il primo episodio di Dying 2 Know, una web serie in-game unica e avvincente che ci immerge profondamente nel mondo del gioco. Techland ha anche avviato i preordini, disponibili qui.

Nel corso dell'episodio di Dying 2 Know (D2K) sono state rivelate le ultime novità su Dying Light 2, tra cui un trailer esclusivo del suo gameplay che ha presentato lo stato attuale del gioco e la sua trama. La cosa più importante è che anche i giocatori che non hanno mai giocato alla prima parte della serie potranno immergersi nel mondo di Dying Light 2 Stay Human e gustarselo appieno.

I preordini sono appena iniziati, di modo che ogni giocatore possa trovare l'edizione più adatta alle sue esigenze, ricca di contenuti unici. Sono disponibili tre edizioni al dettaglio: Standard, Deluxe e Collector's, e tre edizioni digitali: Standard, Deluxe e Ultimate. Chiunque preordini una di queste versioni del gioco riceverà un esclusivo Reload Pack digitale che include un outfit unico, un'arma e delle skin per il parapendio.

Maggiori informazioni relative alle edizioni disponibili, inclusa la prestigiosa Collector's Edition di Dying Light 2 Stay Human, e al loro contenuto esclusivo sono disponibili qui. Preordina subito la tua edizione preferita e non dimenticare che la Collector's Edition non sarà disponibile a lungo!

Il mondo di Dying Light è immenso e per tutti i giocatori che devono ancora scoprirlo Techland ha preparato una Platinum Edition di Dying Light. Contiene tutti i DLC che sono stati pubblicati finora, al miglior prezzo, e che sono disponibili su Steam, GOG, PlayStation Store (disponibili solo per gli abbonati a PlayStation Plus) e Microsoft Store. È arrivato il momento di inoltrarsi per le vie di Harran e scoprire quale sarà il destino di Kyle Crane.

Per tutti i giocatori che vogliono saperne di più e restare aggiornati sull'universo di Dying Light, Techland sta lavorando al Techland Gamers & Goodies. Maggiori informazioni al riguardo saranno rivelate presto!

I preordini saranno disponibili oggi su dyinglightgame.com/preorder.