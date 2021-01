Dynabook aggiorna la propria gamma di device integrando i processori Intel Core™ di 11a generazione

Dynabook Europe GmbH annuncia aggiornamenti in tre modelli per il mercato aziendale ed education. Il Tecra A30-J e il Satellite Pro L50-J sono aggiornati con i più recenti processori Intel Core di 11a generazione e memoria DDR4, mentre il Satellite Pro C40-G è ora disponibile anche con processori Intel Celeron di 10a generazione e di memoria DDR4 fino a 16GB. L'aggiunta dei processori Celeron permette al C40-G di soddisfare una più ampia gamma di specifiche e di fasce di prezzo, rendendolo ideale per lavoratori e studenti attenti al budget.

Pronti per una vita sempre in movimento

Ognuno dei dispositivi rinnovati è stato progettato mettendo in primo piano la portabilità, la produttività e la usability. Con un peso di soli 1,2 kg e una durata della batteria fino a 14 ore, l'A30-J da 13,3" permette agli utenti di restare produttivi per tutta la giornata lavorativa, ovunque si trovino. L'L50-J da 15" vanta fino a 10 ore¹ di utilizzo con una sola carica e pesa solo 1,7 kg, mentre il C40-G da 14" garantisce fino a 8 ore di utilizzo e ha un peso di 1,55 kg. Gli schermi antiriflesso dalla cornice ultra-sottile rendono i dispositivi adatti anche alle peggiori condizioni di luminosità e ogni modello è disponibile con una scelta di schermi e di livelli di luminosità. Tutti e tre i dispositivi sono dotati di un'ampia tastiera e di ClickPad, con Touchpad di precisione per digitare e navigare comodamente per tutto il giorno.

I nuovi modelli sono stati progettati pensando al lavoratore e allo studente più esigente. Vantano tutti uno chassis resistente e un design unico ed elegante. La superficie del Satellite Pro C40-G è stata trattata con uno speciale rivestimento antibatterico per proteggere gli utenti dal proliferare dei batteri. Secondo i test la vernice fornisce un livello di protezione del 99,9%, garantendo quindi che queste superfici non siano terreno fertile per i batteri.

"Il nostro obiettivo è quello di utilizzare la tecnologia più recente e più appropriata per soddisfare i nostri diversi clienti nel loro lavoro quotidiano - dagli studenti ai professionisti", ha dichiarato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. "Ecco perché stiamo ampliando la gamma di prodotti disponibili con i più recenti processori Intel Core di 11a generazione e, allo stesso tempo, stiamo sfruttando la tecnologia dei processori Intel di 10a generazione per fornire modelli ancora più convenienti nella gamma C40-G".

Rimanete connessi ovunque voi siate

Ogni dispositivo è stato dotato di una serie di porte e opzioni per connettersi in modo che gli utenti mantengano la produttività indipendentemente da dove si trovino. Una porta USB Type-C fornisce funzioni di carica, connessione, visualizzazione e trasferimento dati a ciascun dispositivo tramite un'unica porta, mentre una porta HDMI full-size e un dock USB-C forniscono ulteriore connettività per le periferiche. Inoltre, i dispositivi includono ulteriori porte USB3.1 - due sul C40-G e sull'A30-J e tre sull'L50-J. Uno slot per schede micro SD soddisfa le esigenze di chi necessita di memoria portatile. Per quanto riguarda il wireless, oltre alla porta LAN Gigabit in ogni dispositivo, l'A30-J e l'L50-J sono dotati di connessione Wi-Fi 6 e il C40-G è dotato di connessione WiFi 802.11 AC, consentendo un collegamento a Internet facile e veloce. Grazie al supporto di una veloce scheda SSD PCIe da 1 TB, il Satellite Pro L50-J offre un'ulteriore flessibilità in termini di prestazioni e capacità di memorizzazione.

I modelli A30-J, L50-J e C40-G consentono agli utenti di comunicare e collaborare facilmente con clienti e colleghi. Ogni dispositivo è dotato di una Webcam FHD da 2MP, di altoparlanti stereo e di un microfono integrato abilitato per Cortana, con la possibilità per gli utenti di accoppiare le proprie cuffie via Bluetooth o attraverso il jack per microfono e auricolari.

Protezione a tutto tondo

La protezione dei dati e degli asset aziendali e dei dipendenti è una sfida dalle molte sfaccettature. Per questo motivo e al fine di impedire l'accesso non autorizzato A30-J, L50-J e C40-G sono dotati di Trusted Platform Module (TPM) 2.0, oltre alle funzionalità di login tramite password utente e amministratore e tramite lettore di impronte digitali (SecurePad). Oltre a ciò, uno slot per il blocco di sicurezza aiuta a prevenire i furti fisici, mentre l'A30-J e l'L50-J sono entrambi dotati di uno slot opzionale per smartcard per soddisfare specifici requisiti di sicurezza. Nell'L50-J è inoltre integrato un dispositivo a scorrimento per coprire l'otturatore della webcam, garantendo una maggiore privacy.

Tutti i nuovi dispositivi saranno disponibili a partire da Febbraio 2021.

Per maggior informazioni sulla gamma dynabook visita il sito http://uk.dynabook.com/generic/business-solutions/.