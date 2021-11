Dynabook amplia la gamma Satellite Pro C40 e C50

Dynabook Europe GmbH annuncia, ad ampliamento della gamma, i nuovi Satellite Pro C40-J e Satellite C50-J, progettati per unire prestazioni e produttività a un design lineare e un prezzo competitivo. Per offrire ancora più scelta, i nuovi notebook C40-J e C50-J sono dotati dei più recenti processori Intel Core e Celeron di undicesima generazione e saranno disponibili nei colori Light Gold e Dark Blue – per soddisfare sempre più requisiti e differenti fasce di prezzo, rendendoli ideali per professionisti o studenti.

Perfetti per chi è sempre in movimento

I Satellite Pro C40-J e C50-J di Dynabook sono il risultato di un'attenta ricerca per trovare un equilibrio tra prestazioni e funzionalità, design e mobilità. Gli eleganti colori Light Gold e Dark Blue regalano ai notebook uno stile moderno, che sarà apprezzato da professionisti o da studenti che si trovino a casa, in ufficio o in viaggio.

Inoltre, i Satellite Pro C40 e C50 vanno oltre l’eleganza del design, sono infatti trattati con un rivestimento in vernice antibatterica che limita la formazione di germi potenzialmente pericolosi fino al 99,9%. La nuova gamma garantisce prestazioni di alto livello grazie a processori Intel, memoria DDR4 fino a 32GB e SSD PCIe opzionale fino a 512GB per un’archiviazione veloce.

I notebook sono facili da trasportare e sono dotati di chassis robusto progettato per tutte le esigenze di lavoratori o studenti. Con uno spessore di appena 18,9mm e un peso di soli 1,55kg, il C40-J da 14" garantisce oltre 9 ore e mezza di autonomia mentre il C50-J da 15” con uno spessore di 19,7mm e un peso inferiore a 1,9kg offre oltre 8 ore di durata della batteria – l’autonomia necessaria per un’intera giornata lavorativa prima di doverli ricaricare.

Il display antiriflesso HD o FHD offre un'esperienza da grande schermo, mentre l'ampia tastiera con tastierino numerico del C50-J e il ClickPad regalano il massimo comfort per tutto il giorno, migliorando i flussi di lavoro.

“Il nostro obiettivo è quello di utilizzare la tecnologia più recente e adatta per rendere più semplice e comoda la vita lavorativa quotidiana di tutti i nostri clienti – dagli studenti ai professionisti”, ha commentato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. “Tutto l'essenziale per affrontare una giornata di lavoro o di studio sarà a portata di mano senza dover investire un budget troppo elevato. I nuovi Satellite Pro C40-J e C50-J garantiscono i tool necessari per le attività quotidiane in un design compatto ed elegante, senza i costi di un prodotto premium.”

Connettività all'avanguardia, ovunque

Il C40-J e il C50-J offrono numerose opzioni di connettività per garantire agli utenti di rimanere connessi e produttivi, ovunque si trovino. Per la connessione wireless, il dispositivo è dotato di WiFi 802.11 AC e Bluetooth. Nonostante il design sottile, i notebook permettono di collegare tutte le periferiche necessarie grazie a una porta USB Type-C multifunzionale per caricare, visualizzare, collegare e trasferire, due ulteriori porte USB 3.1 Type-A, una porta HDMI full-size e una porta Gigabit-LAN. Inoltre, è disponibile uno slot per schede Micro SD per soddisfare ulteriori esigenze di archiviazione.

Con le circostanze attuali che richiedono un lavoro sempre più ibrido, Satellite Pro C40-J e Satellite C50-J offrono tutti gli strumenti per rimanere connessi con i colleghi o i clienti. I notebook sono, infatti, dotati di webcam HD, altoparlanti stereo e microfoni integrati compatibili con Cortana. Inoltre, uno slot per microfono/cuffie o Bluetooth consente di collegare le cuffie.

Sicurezza su cui fare affidamento

Oggi la sicurezza dei dati è una delle principali preoccupazioni per molte aziende e istituti scolastici, per questo i nuovi C40-J e C50-J sono dotati di Trusted Platform Module 2.0 basato sul firmware (fTPM) che permette di crittografare le informazioni sui dispositivi e ridurre il rischio di manomissione dei dati. Insieme alle funzionalità di password utente e amministratore che bloccano gli accessi non autorizzati e l’autenticazione tramite impronta digitale opzionale (SecurePad), i notebook agiscono come prima linea di difesa contro i criminali informatici sempre più sofisticati. Infine, lo slot opzionale per il cavo Kensington garantisce agli utenti la tranquillità di sapere che i C40-J e C50-J resteranno esattamente dove sono stati lasciati.

Satellite Pro C40-J e Satellite C50-J saranno disponibili da novembre 2021. Per maggiori informazioni sulla gamma Dynabook: https://it.dynabook.com/