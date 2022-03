Dynabook annuncia l'arrivo dei nuovi processori Intel Core di 12 generazione nei notebook premium Portégé

Dynabook Europe annuncia due nuovi notebook: Portégé X30W-K e Portégé X30L-K.

Il nuovo Portégé X30W-K è un convertibile da 13,3 pollici con un peso a partire da 979 grammi, mentre il Portégé X30L-K, sottile e leggero, offre tutto quello che serve ai professionisti in movimento di oggi. Entrambi sono dotati di chassis ultraleggero in lega di magnesio per un perfetto equilibrio tra robustezza, leggerezza e resistenza. Il sistema di raffreddamento Airflow separato garantisce il funzionamento a temperature ottimali e include una base in gomma per garantire un sollevamento al notebook che migliora raffreddamento, stabilità e comfort.

Velocità e flessibilità impareggiabili

Dotati di Windows 11 Pro, i nuovi notebook Dynabook integrano i più recenti processori Intel Core™ di 12a generazione fino a i7 con una potenza massima di 28 watt. Il modello X30W-K offre potenti opzioni di storage e memoria, tra cui fino a 32GB di memoria dual-channel LPDDR5 a 5200MHz e un'archiviazione SSD PCIe Gen4 ultra-veloce (fino a 1TB) per una produttività su cui poter fare affidamento. Il nuovo Portégé X30L-K, con peso ridotto a partire da 904gr, offre fino a 32GB di memoria dual-channel LPDDR5 a 4800MHz abbinata a uno storage SSD PCIe Gen4 ultra-veloce (fino a 1TB) per garantire un’esecuzione ad alta velocità di applicazioni business senza interruzioni. La scheda grafica Intel Iris Xe invece, offre prestazioni elevate, tradizionalmente associate a una grafica dedicata.

Il compagno perfetto per il lavoro mobile

Il nuovo Portégé X30W-K vanta una durata della batteria fino a 13 ore ed è pronto a funzionare anche senza dover essere collegato a una presa di corrente, il modello X30L-K, invece, offre un’autonomia fino a 11 ore¹. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di raggiungere il 40% di carica della batteria in soli 30 minuti – sufficiente per la maggior parte della giornata lavorativa. Grazie alla funzione di attivazione attraverso biometria facciale e fingerprint, il notebook può essere sbloccato in meno di un secondo per riprendere subito il lavoro.

Audio e visualizzazione migliorati

Le nuove modalità di lavoro ibrido hanno aumentato la quantità di tempo dedicato alle riunioni online per molti lavoratori. Il nuovo modello X30W-K garantisce un audio di alta qualità grazie agli altoparlanti Harman/Kardon e al Dolby Atmos, mentre l'interferenza dei rumori di sottofondo è ridotta al minimo grazie ai doppi microfoni con cancellazione del rumore e alla riduzione del rumore AI-assisted. La telecamera e un'ulteriore webcam da 8MP world-facing con rivestimento antiriflesso assicurano la stessa sensazione delle riunioni di persona, indipendentemente da dove ci si colleghi.

“La nostra serie premium Portégé X continua a offrire il meglio del mobile computing”, ha dichiarato Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. “Viviamo in un mondo always on e always there, e le richieste in continua evoluzione e in contrasto nelle nostre vite dopo la pandemia indicano che gli utenti hanno bisogno di dispositivi che non solo tengano il passo con questo stile di vita, ma che lo migliorino.

Design rinnovato

Entrambi i notebook sono accuratamente progettati con uno chassis in lega di magnesio che offre la perfetta combinazione di resistenza, leggerezza e robustezza. Una sottile cornice su 3 lati massimizza l'area dello schermo senza compromettere le dimensioni e la portabilità. Il display touchscreen Sharp Full HD IGZO antiriflesso offre un'alta luminosità fino a 400NIT, con un basso consumo energetico. Grazie al design convertibile a 360º, X30W-K può essere utilizzato sia come notebook sia come tablet, mentre X30L-K può essere aperto a 180° per migliorare la collaborazione con i colleghi in ufficio. La tastiera retroilluminata senza frame, il Precision TouchPad e il SecurePad opzionale con lettore fingerprint permettono di lavorare in modo confortevole tutto il giorno.

Inoltre, entrambi i modelli sono stati sottoposti ai severi test MIL STD 810H – dimostrando ulteriormente la loro solidità. A dimostrazione di ciò, i notebook Portégé X30W-K e X30L-K sono provvisti dell'esclusiva Reliability Guarantee di Dynabook – nel caso in di rottura del device, durante il periodo di garanzia di un anno, i clienti hanno diritto alla riparazione gratuita e al rimborso.

La sicurezza prima di tutto

I Portégé X30W-K e l'X30L-K sono stati studiati per soddisfare i requisiti dei dispositivi Secured-Core di Microsoft. La combinazione di BIOS proprietario più autenticazione facciale e fingerprint garantiscono una solida difesa contro le crescenti minacce dei criminali informatici, mentre l'otturatore della webcam e lo slot per il blocco di protezione migliorano ulteriormente la sicurezza.

Connettività senza compromessi

Con il passaggio alla modalità di lavoro ibrida, la connettività è diventata più importante che mai, i notebook X30W-K e X30L-K sono sicuramente affidabili. Entrambi sono equipaggiati con due porte USB-C abilitate Thunderbolt 4, in modo che i dipendenti mobile possano caricare, trasferire e collegare tutto il necessario in un attimo. Per una connessione wireless veloce e affidabile, i dispositivi integrano Wi-Fi Intel AX211 2x2 6E e Bluetooth 5.2 per la migliore esperienza in movimento. Inoltre, nel corso dell'anno sarà disponibile anche un modello con funzionalità LTE opzionale.

Nuovo dock Thunderbolt 4

Annunciato oggi, il dock Dynabook Thunderbolt 4 offre una connettività completa e flessibile per tutti i dispositivi di cui si ha bisogno. Con un solo cavo, Thunderbolt 4 permette la connessione di quattro display 4K tramite 2 porte HDMI e 2 porte Display o collegando un monitor USB-C alla porta aggiuntiva Thunderbolt 4 DFP. Infine, offre una risoluzione video fino a 8K, velocità di trasferimento fino a 8 volte più elevata a USB3.2 Gen1 a 40Gbps e una carica rapida fino a 90W.

Portege X30W-K e X30L-K e Thunderbolt 4 Dock saranno disponibili da aprile 2022. Per ulteriori informazioni sulla gamma Dynabook: https://it.dynabook.com/laptops/portege/