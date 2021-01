Dynabook annuncia l'integrazione dei nuovi processori Intel Core vPro di 11a gen nei dispositivi premium della serie Portégé X

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Dynabook Europe GmbH annuncia la disponibilità dei nuovi processori Intel Core vPro di 11a generazione nei prodotti della gamma premium Portégé serie X. La serie include il Portégé X30W-J - il più leggero convertibile al mondo da 13,3"* - così come il Portégé X30L-J e il Portégé X40-J, assicurando che la gamma di dispositivi di punta di Dynabook continui ad essere equipaggiata con la più recente tecnologia all'avanguardia di Intel.

In seguito al recente arrivo sul mercato dei processori Intel Core vPro di 11a generazione, la gamma aggiornata di dynabook garantisce livelli ancora più avanzati di prestazioni e sicurezza, che li rendono ancora più adatti per i professionisti che utilizzano i dispositivi mobile.

Spunti di lettura: Dynabook aggiorna la propria gamma di device integrando i processori Intel Core di 11a generazione

"Grazie alla disponibilità dei processori Intel Core vPro di 11a generazione per i prodotti della nostra gamma premium, la serie Portégé X continua a fornire il meglio del mobile computing", ha dichiarato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. "Combinando una tecnologia raffinata con le prestazioni di altissimo livello garantite da Intel, la serie X rappresenta la nostra gamma di prodotti più completa di sempre, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei lavoratori di oggi".

Dynabook Europe annuncia anche l'arrivo dei processori Intel Core di 11a generazione su altri dispositivi che fanno parte delle gamme Satellite Pro e Tecra.

I Portégé serie X con i processori Intel Core vPro di 11a generazione integrati sono ora disponibili. Maggiori informazioni riguardo alla gamma dynabook sono disponibili all'indirizzo: https://it.dynabook.com/generic/business-homepage/

*Basato sulla ricerca condotta da Dynabook Inc. sui laptop convertibili con processori Intel Core di 11a generazione, aggiornata al 04/11/2020.