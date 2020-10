dynabook lancia Portégé X30L-J e X40-J, due nuovi modelli premium con processori Intel di 11a generazione

Dynabook Europe GmbH svela due nuovi dispositivi business che vanno ad ampliare la gamma premium Portégé: Portégé X30L-J, con un peso di soli 906 g, e Portégé X40-J. Entrambi i notebook sono dotati di processori Intel Core di 11° Generazione e integrano prestazioni, grafica, reattività e autonomia eccezionali, in un fattore di forma leggero e ultra-mobile, senza sacrificare la resistenza.

Sottile e performante

I due nuovi modelli montano i più recenti processori Intel Core quad-core 10nm di undicesima generazione. Le varianti CPU di potenza superiore da 28 Watt dei nuovi processori i3, i5 e i7 sono state sapientemente integrate in questa coppia di dispositivi dal design sottile per offrire le massime performance agli utenti mobile. L'X30L-J e l'X40-J sono dotati di una memoria DDR4 a doppio canale a 3200MHz fino a 32 GB e una memoria SSD PCIe ultraveloce (fino a 1 TB) per supportare l’utente durante la giornata lavorativa. Inoltre, entrambi i dispositivi sono disponibili con la nuova grafica Intel Iris Xe per raggiungere livelli di prestazioni tradizionalmente associati alla grafica discreta.

Resistente “by design”

I dispositivi sono i primi a essere realizzati in un design completamente rinnovato dai colori al look and feel fino allo chassis e alle cerniere, e presentano una cornice sottile su 3 lati per massimizzare l'area dello schermo e ridurre al minimo l'ingombro. Entrambi i modelli offrono diverse opzioni di schermo, tra cui il FHD InCell touch e un filtro privacy. Inoltre, il modello X30L-J è dotato di uno schermo opaco Sharp IGZO FHD da 13,3" con luminosità 470NIT a basso consumo energetico. I due dispositivi presentano una robusta cerniera che permette un’apertura a 180 gradi per una facile condivisione. Una tastiera retroilluminata senza bordi e un TouchPad di precisione "effetto-vetro" o un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali garantiscono all’utente un’esperienza d’uso ergonomica.

I nuovi Portégé sono stati progettati nel rispetto dello standard MIL STD 810G per garantire agli utenti completa affidabilità d’utilizzo in qualsiasi condizione lavorativa. L'X30L-J vanta uno chassis leggero in lega di magnesio per un perfetto equilibrio tra rigidità e flessibilità. Un nuovo sistema di raffreddamento ad aria separato, inoltre, mantiene entrambi i dispositivi in funzione a temperature ottimali, con il supporto di una base in gomma che eleva il laptop dal piano di appoggio per fornire ulteriore raffreddamento, stabilità e comfort.

Reattivo e veloce

L'impressionante durata della batteria dei dispositivi1 consente di non doversi sempre preoccupare di trovare una presa di corrente durante viaggi e spostamenti: il Portégé X30L-J garantisce una durata della batteria fino a un massimo di 15 ore, mentre il Portégé X40-J fino a 14 ore. Inoltre, la sua funzione di ricarica rapida consente di caricare il 40% della batteria in soli 30 minuti fornendo, nel tempo di una pausa caffè, un’autonomia sufficiente a coprire quasi una giornata lavorativa completa. E in caso di ispirazione improvvisa, entrambi i portatili sono il compagno perfetto per annotare le proprie idee grazie alle funzionalità Instant On, che riducono al minimo il tempo dall'avvio all'azione.

Connettività all’avanguardia

Con una gamma di opzioni di connettività con e senza fili, i due laptop si adattano facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro. Entrambi dotati di due nuovissime porte USB-C Thunderbolt 4, permettono contemporaneamente di ricaricare, trasferire e connettere. Ulteriore connettività è fornita da una porta HDMI full-size, una porta USB 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede micro SD soddisfa le esigenze di archiviazione portatile. Inoltre, l’X30L-J integra uno slot ethernet RJ45. Dal punto di vista wireless, i dispositivi sono equipaggiati col più recente Intel 802.11ax (WiFi 6) con modulo BT 5.1. A partire dal 2021, l’X30L-J offrirà anche un LTE opzionale.

"Viviamo nell’era della connettività pervasiva e le esigenze degli utenti in continua evoluzione, sia in ambito lavorativo che non, fanno sì che essi abbiano bisogno di un dispositivo che non solo possa tenere il passo con questo stile di vita, ma che lo potenzi", ha dichiarato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. "Questi due nuovi dispositivi incarnano la vision di dynabook per la continua innovazione e forniscono agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per una produttività, una creatività e una collaborazione senza interruzioni, ovunque si trovino. Come primi dispositivi lanciati da dynabook dal passaggio sotto la piena proprietà di Sharp Corporation, sono una pietra miliare per il futuro della tecnologia e segnano un nuovo entusiasmante capitolo nei nostri 35 anni di storia”.

Massima sicurezza

L'X30L-J e l'X40-J entrano a far parte del crescente portfolio di PC Secured-core di dynabook, garantendo la protezione dalle minacce informatiche attuali e future. Utilizzando una robusta combinazione del BIOS proprietario di dynabook e una protezione hardware, software e delle identità fuori dagli schemi, i dispositivi offrono una crittografia di livello enterprise, autenticazione del volto e delle impronte digitali e shutter per la webcam per una privacy maggiore. Inoltre, i notebook sono dotati di uno slot Security Lock per fornire ulteriore tranquillità all’utente quando ha necessità di lasciare il proprio laptop incustodito. L'X30L-J e l'X40-J sono entrambi configurabili con una schermata FHD privacy in modo che i contenuti sullo schermo possano essere resi immediatamente visibili agli occhi dell'utente, utilizzando un semplice comando della tastiera.

Entrambi i laptop sono dotati dell'esclusiva Reliability Guarantee- Garanzia di Affidabilità di dynabook: in caso di rottura del dispositivo entro un anno dall’acquisto, i clienti ottengono una riparazione gratuita e un rimborso completo.

Il Portégé X30L-J e l'X40-J saranno disponibili a partire da novembre 2020. Per maggiori informazioni sulla gamma dynabook è possibile visitare il sito: https://it.dynabook.com/generic/business-homepage/