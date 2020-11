dynabook lancia Portégé X30W-J, il convertibile Intel Evo da 13 pollici più leggero al mondo

Dynabook Europe GmbH lancia Portégé X30W-J, il convertibile da 13,3 pollici più leggero al mondo con processori Intel Core di 11° Generazione*. Con un peso di soli 989g, il dispositivo 2 in 1 soddisfa e supera i severi requisiti di autonomia, tempo di avvio, processori, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 richiesti da Evo - l'ultima iterazione del benchmark di Intel Project Athena, per offrire la migliore esperienza di mobile computing. Portégé X30W-J fornisce ai professionisti mobile moderni un set di strumenti completo in un formato sottile e leggero.

Velocità e precisione

L'X30W-J è equipaggiato con le varianti da 28W di potenza superiore dei processori Intel Core i5 e i7 quad-core 10nm di 11a generazione. Il laptop si avvale anche di opzioni di storage e memoria potenti, per includere fino a 32GB di memoria LPDDR4x a doppio canale a 4266MHz, oltre a essere rinforzato con una memoria SSD PCIe ultra-veloce (fino a 1TB) per supportare la produttività senza interruzioni. Ideale per le odierne applicazioni aziendali sempre più data-intensive, il convertibile è disponibile, inoltre, in configurazioni dotate della nuova grafica potenziata Intel Iris Xe per raggiungere livelli di prestazioni e di visualizzazione di prossima generazione.

“Il Portégé X30W-J mostra come la nostra tecnologia Intel Core e le innovazioni esperienziali di Project Athena, uniti all'esperienza di dynabook nel mobile computing, abbiano dato vita a un portatile dinamico di classe business", ha dichiarato Josh Newman, vice president, Client Computing Group di Intel. “I nostri processori Intel Core di 11a generazione con Intel Iris Xe offrono prestazioni leader del settore e l'esperienza senza compromessi che gli ambiziosi professionisti mobile esigono".

Reattività ed energia

Grazie alla batteria long-lasting, che garantisce un’autonomia fino a 16 ore1, il dispositivo consente di non doversi sempre preoccupare di trovare una presa di corrente durante viaggi e spostamenti. Inoltre, la funzione di carica rapida consente di aumentare la batteria del 40% in soli 30 minuti. Le funzionalità Instant On del laptop riducono il tempo dall'avvio all'azione a meno di un secondo tramite il riconoscimento biometrico del viso e delle impronte digitali. E per scrivere rapidamente i propri pensieri, la forma convertibile a 5 modalità dell'X30W-J lo trasforma facilmente in tablet e offre, in abbinamento con Windows Ink Workspace e una penna stilo AES opzionale, una fluida esperienza di scrittura manuale. Quando la penna è in uso, la tastiera si disabilita automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti.

“Il lancio della nuova piattaforma Evo di Intel è una pietra miliare significativa per il settore per rispondere alle necessità dei professionisti di oggi, e incarna il nostro impegno per l'evoluzione dell'innovazione dei dispositivi", ha dichiarato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. “Il Portégé X30W-J porta a compimento le nostre filosofie condivise, fornendo agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per una produttività, una creatività e una collaborazione senza interruzioni, ovunque si trovino".

Dotazione completa per una connettività ottimale

La connettività è la linfa vitale del nuovo modo di lavorare "mobile first" e l'X30W-J non scende a compromessi. Per connessioni wireless veloci e affidabili, il dispositivo è dotato del più recente modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) con BT 5.1 e di funzionalità LTE opzionali per la connettività in movimento. È inoltre equipaggiato con due nuovissime porte USB-C Thunderbolt 4 che abilitano la ricarica veloce, la connessione alle periferiche e il trasferimento dei dati ad alta velocità. Ulteriore connettività periferica è fornita da una porta HDMI full-size, una porta USB 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede micro SD consente un’espansione opzionale extra della memoria.

Le videoconferenze hanno registrato un aumento senza precedenti negli ultimi mesi: ecco perché il dispositivo è ben equipaggiato per i team da remoto, con un suono di alta qualità offerto dagli altoparlanti harman/kardon e Dolby Atmos per il miglioramento del suono, oltre ai doppi microfoni a cancellazione del rumore. La webcam e l’ulteriore telecamera frontale da 8MP con rivestimento antiriflesso contribuiscono a fornire un'esperienza audiovisiva senza pari.

Progettato per il digital workplace

Il 2-in-1 è stato sviluppato per combinare gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze del lavoro mobile con un hardware altamente portatile. Il design del Portégé X30W-J, totalmente rivisitato, include lo chassis Mystic Blue e un ‘look and feel’ da alta gamma, con una cornice sottile sui 4 lati e un'elevata visibilità da tutte le angolazioni del convertibile, a 360 gradi. Lo schermo touchscreen opaco Sharp IGZO FHD offre un'elevata luminosità a 460NIT e un basso consumo energetico. Il supporto per la penna AES abilita un'esperienza flessibile e interattiva, mentre la sua costruzione in Corning Gorilla Glass garantisce una maggiore robustezza. Inoltre, la tastiera retroilluminata senza cornice del dispositivo, dotata di tasti da 16x15mm, più grandi del suo predecessore, e un Precision TouchPad ‘effetto vetro’ o un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali si combinano per offrire all'utente un'esperienza d'uso confortevole anche nelle giornate lavorative più intense.

Sottoposto a rigide prove di resistenza, lo chassis in lega di magnesio da 17,9 mm dell’X30-W-J ha superato una serie di test MIL STD 810G. Il dispositivo è inoltre dotato del nuovo e migliorato sistema di raffreddamento ad aria separato di dynabook e del supporto di una base in gomma per ulteriori raffreddamento e stabilità.

Sicurezza di livello enterprise

L’X30W-J è resiliente all’interno quanto all’esterno e soddisfa i requisiti dei PC Secured-core Microsoft con una serie di robuste misure di sicurezza di livello business. Il dispositivo combina il BIOS proprietario di dynabook, la crittografia e l'autenticazione del volto e delle impronte digitali per garantire la protezione dei dati da attacchi informatici sempre più sofisticati. L'otturatore della webcam e lo slot Security Lock offrono ulteriore privacy.

Il Portégé X30W-J è dotato dell'esclusiva Reliability Guarantee - Garanzia di Affidabilità di dynabook: in caso di rottura del dispositivo entro un anno dall’acquisto, i clienti ottengono una riparazione gratuita e un rimborso completo.

Il Portégé X30W-J sarà disponibile da novembre 2020. Per maggiori informazioni sulla gamma dynabook è possibile visitare il sito: https://it.dynabook.com/generic/business-homepage/