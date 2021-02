È in arrivo Creative HS-720 V2, l'headset per lavorare da casa adatto a ogni tasca

Creative Technology annuncia Creative HS-720 V2, le ultime cuffie USB ottimizzate per le conferenze in grado di semplificare la comunicazione online.

Creative HS-720 V2 offre una soluzione semplice ma efficace per tenere una teleconferenza senza dover installare nessun software aggiuntivo. Queste cuffie arrivano con un design rivisitato e sono dotate di microfono a condensatore con cancellazione del rumore attiva per esaltare la voce rispetto ai rumori di sottofondo e per garantire una comunicazione più chiara, aggiungendo una funzione di monitoraggio del microfono per PC e Mac.

Progettato per risultare leggero, Creative HS-720 V2 può essere indossato tutto il giorno poiché risulta comodo anche durante le lunghe conferenze. Le cuffie sono inoltre dotate di telecomando incorporato così che gli utenti possano attivare o disattivare il microfono, regolare il volume e persino rispondere alle chiamate con la semplice pressione di un bottone.

Le cuffie sono dotate di driver al neodimio da 30 mm appositamente regolati per offrire performance audio ottimizzate per chiamate di lavoro, musica, per maratone di film e persino per i videogiochi. Il microfono flessibile può essere regolato a proprio piacimento per la migliore esperienza possibile.

Dotato di tutte le funzionalità fondamentali per le chiamate di lavoro unite a una configurazione immediata, Creative HS-720 V2 è il dispositivo audio perfetto per lavorare da casa.

Prezzo e disponibilità

Creative Stage V2 è disponibile al prezzo di lancio di €34,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita creative.com/hs720v2.