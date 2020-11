È in arrivo Creative Stage V2, la nuova soundbar di Creative per l'Home Cinema

Creative Technology annuncia Creative Stage V2, il successore dell'amato Creative Stage con interessanti novità. Dotato della nuova tecnologia audio Sound Blaster e con dimensioni maggiori, offre non solo un suono più cristallino, ma anche un impianto surround di più ampia portata in grado di garantire il massimo della resa e il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova tecnologia Clear Dialog, si può sentire chiaramente ogni sillaba senza alzare il volume mentre ogni parola viene amplificata senza compromettere gli effetti ambientali. Inoltre, la tecnologia Surround crea un ampio palcoscenico sonoro per offrire l'esperienza cinematografica definitiva per chi vuole rimanere comodamente a casa.

Dotato di due driver mid-range personalizzati insieme a un potente subwoofer, Creative Stage V2 può riempire ogni stanza con bassi talmente potenti da far entrare gli ascoltatori nel vivo dell'azione.

Creative Stage V2 è inoltre dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività – TV ARC, ottico, AUX, Bluetooth e addirittura streaming audio via USB – che lo rendono un sistema di intrattenimento audio perfetto per diversi dispositivi come TV, computer, smartphone e persino console. In aggiunta, la soundbar è comodamente utilizzabile con telecomando ed è possibile cambiare le sorgenti d'ingresso, regolare alti e bassi e attivare e disattivare Surround e Clear Dialog con la semplice pressione di un tasto. Con un design elegante e minimalista, Creative Stage V2 si adatta a qualsiasi stanza e può essere installato sulla parete per offrire un'esperienza sonora davvero immersiva.

Prezzo e disponibilità

Creative Stage V2 sarà disponibile al prezzo di lancio di €109,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita creative.com/stagev2.