È tempo di tornare a scuola, ma gli studenti sono preparati ad affrontare i cyberattacchi?

Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ricorda agli studenti di prestare molta attenzione durante il back-to-school, uno dei periodi preferiti dai criminali informatici. Da soli, durante i corsi online o in compagnia, gli studenti trascorrono molto tempo connessi a Internet e, quindi, sono molto esposti a minacce informatiche come frodi bancarie, furto di credenziali, di identità o degli account social.

Secondo Check Point Research, il settore Education/Research ha registrato il più alto volume di attacchi mensili, sia nel 2022 che nel 2021, a livello globale. Nel luglio di quest'anno, ha subito quasi 2.000 attacchi settimanali per organizzazione – più del doppio rispetto alla media degli altri settori, con un aumento del 6% rispetto a luglio 2021 e del 114% rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Il settore Education/Research preoccupa anche l’Italia con quasi 3.000 attacchi settimanali negli ultimi 6 mesi, piazzandosi al primo posto tra tutti i settori più bersagliati.

La pandemia ha portato a molti cambiamenti nel mondo dell’istruzione. Però, se queste modifiche hanno anche consentito un accesso ai sistemi scolastici molto più semplice, ora permettono agli hacker di infiltrarsi nelle reti scolastiche più facilmente. Basta che un insegnante, uno studente o un genitore clicchi su un'e-mail di phishing per subire un attacco ransomware. Tali attacchi potrebbero portare alla chiusura delle scuole per giorni o settimane per attuare un recovery, con conseguente perdita di giorni di lezione e costi aggiuntivi per le scuole, che non possono permettersi di perdere fondi.

“Purtroppo molti studenti non sono ancora consapevoli di poter essere presi di mira dai criminali informatici, né tanto meno sanno come proteggersi”, afferma Pierluigi Torriani, Security Engineering Manager di Check Point Software. “Per la maggior parte dei cyberattacchi, l'errore umano gioca un ruolo significativo e gli studenti devono stare attenti a tutte le e-mail e a quei siti web che possono risultare strani. Inoltre, è importante assicurarsi che, ovunque si studi, si disponga di una connessione sicura e di un software di sicurezza appropriato. Non solo sul portatile, ma anche sullo smartphone e sul tablet, senza mai ignorare gli aggiornamenti richiesti dal software.”

I cinque consigli di Check Point Software per la sicurezza online degli studenti: