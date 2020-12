EA e Hazelight annunciano IT TAKES TWO, in arrivo su console e pc il 26 marzo 2021

Electronic Arts e Hazelight Studios hanno presentato ufficialmente It Takes Two, un videogioco di avventura a piattaforma di generi trasversali, creato per essere un'esperienza puramente cooperativa, che uscirà il 26 marzo 2021 su console e PC. Sviluppato dai leader del settore di gioco cooperativo, It Takes Two è il prossimo titolo di Hazelight, lo studio vincitore del premio BAFTA con A Way Out.

Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario e da una narrazione avvincente che si intreccia a un viaggio fantastico, il videogioco segue Cody e May, coppia in crisi, mentre imparano a superare le loro differenze e a lavorare insieme. It Takes Two trascinerà i giocatori in una corsa selvaggia e meravigliosa in cui c'è solo una certezza: insieme siamo migliori.

"A Hazelight, cerchiamo sempre di superare le aspettative e It Takes Two ti farà girare la testa!" ha dichiarato Josef Fares, Founder e Game Director di Hazelight Studios. "Abbiamo attinto a tutti gli insegnamenti dei nostri titoli precedenti e li abbiamo migliorati, collegando la narrativa e le meccaniche del gameplay per un'esperienza che rivoluziona il genere. I giocatori viaggeranno attraverso sfide folli in un mondo fantastico mai visto prima. Sarà completamente diverso da ciò che le persone si aspettano da un videogioco cooperativo!"

"Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con Hazelight per la loro seconda pubblicazione con EA Originals", ha affermato Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development di Electronic Arts. "Hazelight ha un metodo di narrazione davvero unico che intreccia gameplay e narrativa, regalando un'esperienza profondamente coinvolgente ed emozionante. Non vediamo l'ora che tutti possano sperimentare in prima persona l'innovazione, il talento e la maestria utilizzati nella creazione di questo videogioco."

Preparati per un nuovissimo, folle viaggio in It Takes Two, l'emozionante videogioco a piattaforme di avventura, costruito rigorosamente per la cooperazione. Vesti i panni di Cody e May, due umani trasformati in bambole da un incantesimo magico che, intrappolati in un mondo fantastico in cui l'imprevedibilità si nasconde dietro ogni angolo, vengono spronati con riluttanza a salvare la loro relazione ormai in bilico. In It Takes Two, i giocatori lavoreranno insieme attraverso una moltitudine di sfide sensazionali e divertenti, come pilotare un paio di mutande o fare il DJ in un vivace night club. I giocatori si faranno strada in un'unica e metaforica esperienza di gioco, grazie alle abilità dei personaggi associate a ogni nuovo livello, e a un'abbondanza di ostacoli inaspettati e momenti esilaranti e sinceri.

Per giocare in compagnia invita un amico a unirsi gratuitamente con il Friend's Pass, affrontando sfide in continua evoluzione che possono essere risolte solo collaborando. Dietro ogni angolo c'è una nuova e assurda sfida da affrontare, dagli aspirapolvere furiosi ai guru dell'amore soave, dagli scoiattoli gangster alle palle di neve magiche, non ci si annoia mai. Che ci si trovi in modalità cooperativa online** o locale, ci sono molte opportunità per collaborare e diventare una coppia inarrestabile.

It Takes Two è ora disponibile per il preordine e sarà lanciato nei negozi fisici e digitali il 26 marzo 2021 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam al prezzo di 39,99 €. Inoltre, il 23 marzo 2021, gli abbonati EA Play avranno accesso esclusivo alla versione di prova anticipata su Origin. Tutti i giocatori che acquisteranno It Takes Two su PlayStation 4 o Xbox One potranno eseguire l'aggiornamento alla nuova generazione gratuitamente*** lo stesso giorno.

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornato su It Takes Two, visita https://www.ea.com/games/it-takes-two