EA SPORTS F1 22 comprenderà gli aggiornamenti dei tracciati allineandoli alle controparti reali

Codemasters ed Electronic Arts Inc. hanno annunciato gli aggiornamenti di EA SPORTS F1 22 ai circuiti spagnoli, australiani e di Abu Dhabi, allineandoli alle loro controparti reali. Tutti i miglioramenti sono stati progettati per promuovere una maggiore competizione nell'ambito della nuova era della Formula 1, con l'introduzione di nuove auto e regolamenti per il FIA Formula One World Championship del 2022.

Spagna

La curva 10 presenta un nuovo layout che corrisponde a quello introdotto nella realtà per la gara rinviata del 2021. Le curve 10-14 presentano aree fuori pista aggiornate, oltre a diversi cordoli a salsicciotto lungo il circuito.

Australia

Il circuito di Albert Park è stato rimodellato utilizzando i dati LIDAR, con un'altezza e una curvatura più dettagliate. Le aree esterne vedono il riposizionamento dei muri e la sostituzione dei cordoli con nuove versioni fotogrammetriche. Il circuito è stato modificato in più punti, con un nuovo layout per le curve 1, 3, 6, 8/9 (che sostituisce la chicane), 11, 12 e 13.

Abu Dhabi

La curva 5 di Yas Marina, dove Verstappen ha superato Hamilton per aggiudicarsi il Campionato del Mondo di Formula 1 2021, è stata modificata con la rimozione della chicane prima del tornante. Anche il tornante è stato spostato in avanti, aumentando il deflusso. La chicane della curva 9 e le curve a 90 gradi sono ora un'unica curva a gomito, che sostituisce le curve 11-14. Infine, le curve 13-15 sono state modificate. Infine, le curve 13-15 sono state arrotondate intorno all'hotel per consentire alle auto di seguire più da vicino.

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

Per le notizie su F1 22, segui il sito web del gioco di Formula 1.

Spunti di lettura:

