EA Sports offre un primo sguardo al futuro PGA TOUR

EA SPORTS ha permesso di dare un primo sguardo al prossimo capitolo del suo storico franchise di golf. Ufficialmente intitolato EA SPORTS PGA Tour, questo gioco di golf di nuova generazione sarà l'unico in cui gli appassionati di golf potranno giocare a tutti e quattro i principali campionati, tra cui il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l'Open Championship. Il nuovo gioco sarà lanciato nella primavera del 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Realizzato con il motore Frostbite di EA per massimizzare la fedeltà visiva e le capacità di presentazione del gioco, EA SPORTS PGA Tour ricrea alcuni dei più grandi campi del mondo, come l'Augusta National, sede di uno dei tornei più prestigiosi di tutto il golf, The Masters, con un livello di dettaglio e bellezza senza precedenti.

EA SPORTS PGA Tour include anche i FedExCup Playoff completi e i relativi campi, oltre al THE PLAYERS Championship, come parte della sua stellare lineup di eventi. Il gioco includerà anche giocatori professionisti come l'ex campione dei Masters, Jordan Spieth, oltre a tonnellate di attrezzature e sponsor su licenza che riflettono l'esperienza del mondo reale.

Gli appassionati di golf possono aspettarsi tutto questo e molto altro in EA SPORTS PGA Tour, tra cui: