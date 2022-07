EA SPORTS svela gli atleti in copertina di FIFA 23, Kylian Mbappé e Sam Kerr

Electronic Arts Inc. ha presentato le superstar Kylian Mbappé e Sam Kerr come atleti di copertina per il titolo FIFA più esteso mai realizzato, EA SPORTS FIFA 23. Mbappé e Kerr saranno presenti sulla copertina della Ultimate Edition Global del titolo, che rappresenta la prima copertina globale con una giocatrice. Inoltre, Mbappé sarà presente nella Standard Edition del titolo, mentre Sam Kerr sarà presente nella Standard Edition in Australia e Nuova Zelanda e in esclusiva mondiale su Amazon.

"Sia Kylian che Sam sono due talenti generazionali e la loro presenza sulla copertina dell'ultimo FIFA è un momento memorabile non solo per il franchise, ma anche per EA SPORTS nel suo complesso", ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "FIFA 23 è il nostro titolo più innovativo e ricco di funzionalità di sempre e siamo entusiasti di avere due dei più grandi giocatori di calcio che condividono il loro amore per il gioco con i fan di tutto il mondo."

L'attaccante del Chelsea FC Sam Kerr è una delle stelle più talentuose di questo sport e FIFA 23 segna la prima copertina della Kerr in FIFA. Capitana della Nazionale femminile australiana e unica giocatrice ad aver vinto il Golden Boot in tre campionati diversi, in tre continenti diversi, Sam è senza dubbio una delle migliori calciatrici al mondo.

"È un onore e un sogno che si avvera essere sulla copertina di FIFA 23", ha dichiarato Sam Kerr. "È stato incredibile lavorare con Kylian e con tutto il team di EA SPORTS e non vedo l'ora che i fan possano mettere le mani su una copia del gioco".

L'attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale Kylian Mbappé è in copertina per il terzo anno consecutivo, diventando così uno dei pochi eletti a guadagnarsi questo status. A soli 23 anni, Mbappé è una delle giovani stelle più brillanti di questo sport, dentro e fuori dal campo, e rappresenta il meglio di una nuova generazione di talenti calcistici fenomenali.

"Sono entusiasta di essere stato scelto per la terza volta sulla copertina di EA SPORTS FIFA e sono ancora più entusiasta di condividere una copertina che onora il calcio femminile con una grande giocatrice come Sam Kerr", ha dichiarato Kylian Mbappé. "Da grande fan del gioco, sono elettrizzato per l'ultima edizione di FIFA e non vedo l'ora di vedervi tutti in campo".

Il franchise FIFA è prodotto da EA SPORTS da 30 anni e offre un'autenticità e un'immersione senza pari, permettendo ai giocatori di scendere in campo con i più grandi campionati, club e atleti del mondo del calcio. I fan possono sintonizzarsi sul trailer di reveal mondiale di FIFA 23 il 20 luglio alle 18:00 e scoprire di più sull'edizione più innovativa e connessa del franchise: