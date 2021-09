eFootball 2022 debutta il 30 Settembre, KONAMI svela i dettagli dei contenuti in-game

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi che eFootball 2022, il titolo ufficiale della prima stagione di contenuti della piattaforma eFootball, sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam.

eFootball 2022, in uscita il 30 settembre, offrirà ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi dalla nuova piattaforma di simulazione calcistica free-to-play, prima dell’arrivo del primo major update atteso per questo autunno. Lo stesso aggiornamento segnerà anche il debutto di eFootball 2022 su dispositivi iOS e Android.

Seitaro Kimura, producer della serie eFootball per Konami Digital Entertainment ha commentato: “‘eFootball’ è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, ‘eFootball 2022’ è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti. Gli aggiornamenti della piattaforma porteranno nuove funzioni, come il matchmaking cross-platform e il supporto ai controller per dispositivi mobile, saranno distribuiti con frequenza nei prossimi mesi e saranno sempre gratuiti. Gli aggiornamenti futuri su contenuti e modalità di gioco saranno offerti ai giocatori sia gratuitamente sia con opzione premium. Non vediamo l’ora di far scendere in campo i giocatori e di ricevere i loro feedback”.

Il cuore di eFootball è eFootball World, dove i giocatori potranno godersi partite con team reali dal 30 settembre a costo zero. I contenuti includono:

Match Offline

Gioca contro l’IA o un amico offline con nove club autentici tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC.

Scegli tra sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

Eventi Online

Vivi l’esperinza matchmaking cross-generation (PlayStation5 vs. PlayStation4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) attraverso eventi settimanali con squadre prestabilite e guadagna ricompense come GP.

eFootball 2022 Contenuti del Major Update

Questo autunno, la data esatta sarà presto annunciata, molte caratteristiche fondamentali saranno aggiunte a eFootball World, tra cui Creative Teams, attraverso il primo grande aggiornamento gratuito. Contemporaneamente sarà introdotto anche il nuovo modello di monetizzazione della piattaforma, ribilanciato per garantire a tutti i giocatori di raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da quanti e quali oggetti hanno acquistato in-game. I nuovi contenuti includeranno:

Creative Teams

Metti sotto contratto i calciatori e gli allenatori che meglio si adattano alla tua formazione ideale e alle tue tattiche di gioco, poi allenali e rafforzali per prepararli a competere con giocatori di tutto il mondo. In eFootball 2022 i giocatori saranno in grado di puntare agli acquisti che più desiderano, rendendo più accessibile la creazione della propria squadra.

Scegli un Team Base tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficale per utilizzare il loro stemma, kit e stadio*, prima di formare la squadra dei tuoi sogni.

*Gli stadi ufficiali non sono disponibili per tutti i club.

Nuove modalità Match*

eFootball Creative League – una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Guadagna punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottieni ricompense in base alle tue prestazioni in ognuno dei 10 round dei match.

Tour Event – gioca contro l’IA in eventi Tour e guadagna premi accumulando Event Points

Challenge Event – gioca contro altri giocatori online e completa gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense.

Online Quick Match – gioca match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console)

Online Match Lobby – crea una match room online e invita altri giocatori per partite 1vs1.

*Alcune modalità match saranno disponibili dopo il rilascio della versione v1.0, presto tutti i dettagli.

Nuove tipologie di giocatori:

Standard – calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso, possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (Chance Deal) o GP (Nominating Contracts)

Trending – calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti, possono essere messi sotto contratto con Nominating Contracts

Featured – calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (Chance Deal) o eFootball Points (Nominating Contract)

Legendary – calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole, possono essere messi sotto contratto con eFootball Coins (Chance Deal) o eFootball Points (Nominating Contract)

Esistono tre valute di gioco in eFootball: eFootball Coins (valuta premium), GP (guadagnati giocando) e eFootball Points (guadagnati giocando)

E tanto, tanto ancora!

Per tutte le informazioni su eFootball 2022, visita il sito ufficiale a questa pagina.