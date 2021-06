ELDEN RING, disponibile il primo gameplay trailer

Finalmente è possibile ammirare l'attesissimo gameplay di ELDEN RING, l'Action-RPG fantasy sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da BANDAI NAMCO Entertainment Inc

ELDEN RING sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC via STEAM. Il gioco supporta Smart Delivery sulle console Xbox ed l'aggiornamento gratuito alla versione PS5 per chi abbia acquistato quella per PS4.

Immergiti in un'avventura emozionante e decidi il fato di un mondo enorme, pieno di intrighi e giochi di potere. Affronta nemici formidabili nei classici combattimenti corpo a corpo di FromSoftware e scopri un'ampia gamma di strategie, rese possibili dal gameplay Action-RPG di ELDEN RING.

Un nuovo mondo, ricco di racconti e tradizioni fantastiche, creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell'acclamata serie DARK SOULS, in collaborazione con George R.R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga fantasy letteraria che ha dominato le classifiche di vendita di tutto il mondo.

I giocatori affronteranno un viaggio all'interno di un mondo curato nei minimi dettagli, grondante sangue e inganni generati da tanti, diversi personaggi, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolare o aiutare i giocatori. Nel corso delle loro avventure, i giocatori determineranno il fato di questa terra martoriata, svelandone miti e segreti.

All'inizio dell'avventura, al momento di scegliere la propria via, i giocatori s'immergeranno nel mondo di ELDEN RING, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate. Attraversa le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, per conto tuo od online con gli amici. Scala montagne impervie, entra in castelli mozzafiato e visita altri luoghi spettacolari che compongono l'opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.

Le opzioni di personalizzazione e il gameplay di ELDEN RING permettono ai giocatori di definire il proprio stile di gioco. La sperimentazione è incoraggiata, grazie a un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. I giocatori sono spinti a seguire dei percorsi di progressione inesplorati in precedenza.

Grazie a ELDEN RING, i giocatori possono seguire il proprio percorso all'interno del mondo di gioco. Gettati a capofitto in battaglie feroci contro i nemici o sfrutta il sistema di gioco e la furtività per avere un vantaggio. Sono i giocatori a decidere come affrontare le molte sfide che li attendono.

"In ELDEN RING, abbiamo fatto confluire tutta la nostra esperienza negli action-RPG e nei fantasy oscuri, maturata nella serie Dark Souls, per creare una classica ma coraggiosa evoluzione del genere", ha detto Hidetaka Miyazaki, Director di FromSoftware. "Abbiamo creato un mondo ricco e incredibilmente vasto, basato sulle leggende scritte per il gioco da George R. R. Martin. ELDEN RING è un mondo pieno di misteri e pericoli, pronto a essere esplorato e scoperto. Un dramma in cui vari personaggi ostentano la propria mistica e sono spinti da varie motivazioni. Speriamo davvero che vi divertiate scoprendolo".

"Sono molto felice ed emozionato nell'annunciare la data di uscita di ELDEN RING, un nuovo gioco creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, due autori che ammiro moltissimo e che hanno fan appassionati in tutto il mondo. Sono davvero emozionato nel poterlo annunciare", ha aggiunto Yasuo Miyakawa, President & CEO di BANDAI NAMCO Entertainment Inc. "Continueremo a sviluppare ELDEN RING non solo come gioco, ma anche in molte altre aree, per dare una visione del titolo e del suo fascino ai nostri fan di tutto il mondo. Contiamo sul vostro continuo sostegno."

Continua a seguirci per altre novità su ELDEN RING, in arrivo nel corso di quest'anno.