Electronic Arts annuncia RIPPLE EFFECT STUDIOS, precedentemente conosciuto come DICE LA

Oggi Electronic Arts ha annunciato che DICE LA, studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, ha un nuovo nome: Ripple Effect Studios. Lo studio sta attualmente lavorando con DICE per sviluppare Battlefield () 2042, ed è pronto a rivelare l'attesissima e grande esperienza di gioco durante l'EA PLAY Live del 22 luglio.

Lo studio si basa sulla convinzione che le piccole idee possano trasformarsi in grande innovazione, e cambiare il modo con cui l'industria si avvicina allo sviluppo di videogiochi e servizi live, vive lo studio e coinvolge la comunità.

"In Ripple Effect Studios, l'innovazione e la qualità sono di primaria importanza in ogni progetto poiché anche la più piccola idea può cambiare il mondo. Questa è la caratteristica distintiva dietro il nuovo nome dello studio", ha affermato Christian Grass, GM di Ripple Effect Studios. "Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro. DICE LA e il team di DICE faranno sempre parte del nostro DNA: negli ultimi otto anni, tuttavia, abbiamo sviluppato una nostra cultura e un nostro modo di lavorare. Siamo entusiasti di guardare al futuro, espandere il team e stabilire la nostra identità."

Vince Zampella, Founder di Respawn Entertainment e Group General Manager, ha esteso nel gennaio 2020 il suo ruolo di leadership, che include la supervisione di Ripple Effect Studios.

Insieme, Vince e Christian sono impegnati a coinvolgere altri artisti, designer e ingegneri leader del settore, mentre il team continua il suo lavoro pionieristico su Battlefield 2042 e inizia lo sviluppo di un progetto non ancora annunciato.

"Lo studio ha comprovata esperienza nel settore, ed è destinato a diventare un’altra roccaforte di videogiochi di alta qualità", ha affermato Vince Zampella, founder di Respawn Entertainment. "Con un nuovo fantastico campus in arrivo a Los Angeles e posizioni disponibili da remoto, questo è un ottimo momento per pensare di unirsi a noi".

Sia Christian che Vince parteciperanno allo Spotlight di EA Play Live Il Futuro degli FPS con Apex Legends() & Battlefield() e forniranno suggerimenti sull’esperienza ispirata dai giocatori che lo studio sta creando per Battlefield 2042. Catch the Spotlight, che include anche Oskar Gabrielson di DICE e Chad Grenier di Respawn, in streaming l'8 luglio alle 19:00… E non dimenticare di sintonizzarti sull'EA Play Live Main Show il 22 luglio alle 19:00, quando Christian rivelerà su cosa sta lavorando insieme al team di Ripple Effect.

Per tutti i dettagli, sintonizzati su EA PLAY Live a fine mese sul canale Twitch ufficiale di EA.

Per ulteriori informazioni su Ripple Effect Studios, tra cui le posizioni aperte nel team,

visita www.rippleeffectstudios.com.