Electronic Arts e Koei Tecmo rivelano WILD HEARTS, un nuovo gioco di caccia in arrivo a Febbraio 2023

Electronic Arts Inc. e KOEI TECMO hanno presentato ufficialmente WILD HEARTS, un nuovo tipo di gioco di caccia con esclusive meccaniche artigianali, in arrivo il 17 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Origin, Steam ed Epic Game Store.

Pubblicato sotto l'etichetta EA Originals e sviluppato da Omega Force, il team dietro la popolare serie WARRIORS, WILD HEARTS trascina i giocatori in un'avventura epica ambientata nel Giappone feudale di fantasia. Lì, combatteranno contro giganteschi animali immerse nella natura chiamate Kemono con l'aiuto dei Karakuri, sofisticati meccanismi realizzati con un'antica tecnologia perduta.

"WILD HEARTS apre ai giocatori un mondo fantasy vibrante, tanto indomito quanto bello", ha dichiarato Yosuke Hayashi, vicepresidente esecutivo di KOEI TECMO GAMES CO, LTD. "Con WILD HEARTS, non solo volevamo mostrare l'evoluzione, l'infusione e la minaccia reale causata dai Kemono, ma volevamo anche creare un gioco in cui creazione fosse al centro dell'esperienza, ridefinendo ciò che può essere possibile in un gioco di caccia agli animali. Abbiamo posto grande attenzione nel progettare i nostri Karakuri per adattarli ai combattimenti e non vediamo l'ora che i giocatori usino questi potenti meccanismi per combattere animali giganti e attraversare il mondo".

"EA Originals è un marchio per chi ha il coraggio di esplorare", ha dichiarato Stuart Lang, Vicepresidente del marchio globale di Electronic Arts. "È una casa per gli studi partner, come Omega Force, che forgiano nuovi modi di giocare partendo da visioni creative audaci, e per i giocatori che amano scoprire storie non raccontate e mondi inediti. Siamo entusiasti di far seguire al meraviglioso e acclamato It Takes Two, di Hazelight Studios, le meccaniche ingegnose, le gigantesche bestie immerse nella natura e le epiche battaglie di WILD HEARTS, la prima esperienza di caccia per una nuova generazione."

WILD HEARTS si svolge ad Azuma, un paesaggio di fantasia ispirato al Giappone feudale, che ora è infestato dai Kemono, un tempo pacifici, che alterano l'ambiente a costo della vita dei cittadini. I Kemono sono animali che spaziano dagli scoiattoli immersi nelle piante al grande cinghiale Kingtusk. Dopo un terribile scontro con il lupo invernale Deathstalker, i giocatori diventano portatori di una tecnologia di sopravvivenza e sono costretti a ripristinare l'equilibrio in tutta la regione.

In WILD HEARTS, i giocatori viaggiano attraverso Azuma come lupi solitari o come un gruppo di cacciatori con un massimo di due amici grazie alle funzioni co-op e crossplay del gioco, su tutte le piattaforme. I giocatori possono espandere i loro piani di battaglia e intraprendere missioni speciali durante la caccia in branco, unirsi ad altri cacciatori nel mondo o affrontare Kemono da soli. Il gioco sarà caratterizzato da voci fuori campo in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

WILD HEARTS sarà nei negozi e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di €79,99, e PC tramite Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di €69,99.

Per ulteriori informazioni e per restare aggiornato su WILD HEARTS:

https://www.ea.com/games/wild-hearts/wild-hearts