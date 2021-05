Empire of Sin aggiungerà il supporto per le mod con l'imminente "Precinct Update" gratuito

Paradox Interactive e Romero Games hanno oggi annunciato che il gioco strategico Empire of Sin, vedrà l'arrivo di un'espansione di contenuti gratuita, "The Precinct", entro la fine dell'anno, che amplierà il gameplay strategico e lancerà nuove funzionalità.

Questo annuncio arriva lo stesso giorno del lancio del "Gangster Update", un momento cruciale per Empire of Sin in quanto il team di sviluppo sposta l'attenzione dal bilanciamento e stabilizzazione degli aggiornamenti all'aggiunta di nuovi contenuti.

Spunti di lettura:

Empire of Sin, svelato un nuovo trailer di gameplay

EMPIRE OF SIN di Paradox Interactive e Romero Games è ora disponibile in tutto il mondo

"Nonostante ci sia sempre del lavoro da fare e dei miglioramenti da apportare, Empire of Sin ha raggiunto un punto in cui sentiamo di poter iniziare a spostare la nostra attenzione verso nuove idee, come abbiamo fatto finora con cose come l'autorisoluzione, le competenze nelle armi, la rielaborazione del rifugio e altro ancora," ha dichiarato Brenda Romero, Game Director di Empire of Sin e CEO presso Romero Games. "Ovviamente, lavoreremo sempre per rispondere a qualsiasi problema sollevato dalla nostra community, ma a partire da The Precinct, le note sulle patch includeranno molte più informazioni oltre alle "nuove funzionalità", rispetto al passato!"

Il Gangster Update, disponibile da oggi, aggiunge numerosi miglioramenti alla qualità della vita, incluso un sistema aggiornato di competenza nelle armi, miglioramenti allo schema del controller e miglioramenti alle missioni del gioco. Dal suo lancio di dicembre, Empire of Sin ha ricevuto cinque aggiornamenti principali, implementando numerose correzioni e funzionalità, tra cui:

Miglioramenti alla diplomazia

Risoluzione automatica del combattimento

Aggiornato il sistema di competenza nelle armi

Regolazioni gangster

Regolazioni dell'IA di combattimento

Modifiche all'IA della fazione

E numerose correzioni al gioco e all'interfaccia utente!

The Precinct, programmato per la fine dell'anno, espande e migliora il gameplay consentendo ai giocatori di "dipingere la mappa" e controllare i propri imperi mentre creano linee di rifornimento e un perimetro difendibile, aggiunge una nuova condizione di vittoria e un nuovo percorso verso la vittoria e introduce il supporto mod per portare Empire of Sin al livello successivo.

"The Precinct" caratteristiche principali dell'aggiornamento:

Precincts: crea un nuovo livello di gestione tra i quartieri, consentendo una migliore sinergia, controllo e numerosi modi per semplificare il tuo impero criminale. Tuttavia, trasformare il tuo quartiere in un monopolio sugli alcolici illegali massicciamente integrato può avere delle conseguenze: i quartieri più remunerativi attireranno più attenzione da parte della polizia. Le nuove schermate di gestione dell'impero sono state unificate sotto una schermata di distretto come mezzo per snellire le meccaniche di gioco e rendere più facile per il criminale comune fare il cattivo, su larga scala. I distretti e i loro racket sono controllati tramite un edificio centrale noto come The Depot. Conquista il deposito per vincere il distretto

crea un nuovo livello di gestione tra i quartieri, consentendo una migliore sinergia, controllo e numerosi modi per semplificare il tuo impero criminale. Tuttavia, trasformare il tuo quartiere in un monopolio sugli alcolici illegali massicciamente integrato può avere delle conseguenze: i quartieri più remunerativi attireranno più attenzione da parte della polizia. Le nuove schermate di gestione dell'impero sono state unificate sotto una schermata di distretto come mezzo per snellire le meccaniche di gioco e rendere più facile per il criminale comune fare il cattivo, su larga scala. I distretti e i loro racket sono controllati tramite un edificio centrale noto come The Depot. Conquista il deposito per vincere il distretto Mogul e condizioni di vittoria: C'è più di un modo per arrivare al vertice della scena della mafia di Chicago. I giocatori concentrati sulla costruzione del loro impero possono raggiungere la condizione di vittoria di Chi-Town Mogul. In alternativa, coloro che si concentrano sulla diplomazia possono trovare una nuova strada per la vittoria con The Buyout. Il boss più intraprendente può ora abbassare le armi e dire alla concorrenza di andare a letto con i pesci con abilità imprenditoriale: questo è il modo di gestire un impero!

C'è più di un modo per arrivare al vertice della scena della mafia di Chicago. I giocatori concentrati sulla costruzione del loro impero possono raggiungere la condizione di vittoria di Chi-Town Mogul. In alternativa, coloro che si concentrano sulla diplomazia possono trovare una nuova strada per la vittoria con The Buyout. Il boss più intraprendente può ora abbassare le armi e dire alla concorrenza di andare a letto con i pesci con abilità imprenditoriale: questo è il modo di gestire un impero! Modsters: I giocatori possono creare e riprodurre mod in Empire of Sin usando Mod Paradox o Steam Workshop. Le mod possono essere gestite dal Paradox Launcher. I giocatori possono ora vivere la squallida criminalità clandestina di Chicago dell'era del proibizionismo in nuovi modi. A partire da The Precinct, la fase 1 degli strumenti di modding offre alla community di Empire of Sin la prima opportunità di modificare il gameplay a proprio piacimento. Ulteriori fasi di modding introdurranno ancora più modi per alterare Empire of Sin.

I giocatori possono creare e riprodurre mod in Empire of Sin usando Mod Paradox o Steam Workshop. Le mod possono essere gestite dal Paradox Launcher. I giocatori possono ora vivere la squallida criminalità clandestina di Chicago dell'era del proibizionismo in nuovi modi. A partire da The Precinct, la fase 1 degli strumenti di modding offre alla community di Empire of Sin la prima opportunità di modificare il gameplay a proprio piacimento. Ulteriori fasi di modding introdurranno ancora più modi per alterare Empire of Sin. Varietà - Il sale della vita : I giocatori possono ora sfoderare le loro armi e i loro esperti d'affari con le bandi rivali in racket aggiuntivi

: I giocatori possono ora sfoderare le loro armi e i loro esperti d'affari con le bandi rivali in racket aggiuntivi Bilanciamento delle modifiche e correzioni aggiuntive

Per maggiori informazioni sull'aggiornamento "The Precinct" e Empire of Sin,

visita www.empireofsingame.com.