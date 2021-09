Encased al debutto, disponibile il trailer di lancio

Dark Crystal Games e Prime matter sono felici di annunciare che Encased, il gioco di ruolo tattico di fantascienza, è finalmente disponibile in tutto il mondo, su Steam, GOG ed Epic Games Store.

"All'inizio non c'era nient'altro che il concetto di un gioco di ruolo con un'enorme libertà di scelta. Dopo tre anni di duro lavoro, siamo riusciti a creare un intero universo popolato da centinaia di personaggi, fazioni in guerra, anomalie, artefatti e misteri. Tutto questo sarebbe rimasto un sogno senza l'incredibile supporto della nostra community, investitori, editori e, soprattutto, giocatori. Questo è il percorso che abbiamo percorso insieme a voi", ha dichiarato Viacheslav Kozikhin, Creative Director di Dark Crystal Games.

La storia di Encased è ambientata prima, durante e dopo un'apocalisse in un universo alternativo degli anni '70 dopo che l'umanità ha scoperto “The Dome”; una cupola gigante lasciata da una civiltà sconosciuta.

I giocatori iniziano il loro viaggio in una delle cinque discipline - scienza, ingegneria, sicurezza, gestione o detenzione - che influenza sia le loro statistiche iniziali, sia la specializzazione e apre (o impedisce) un dialogo unico all'interno del gioco.

Tuttavia, la tua missione iniziale si trasforma in un disastro quando una strana anomalia di proporzioni incredibili - The Maelstrom - va fuori controllo, interrompendo tutte le comunicazioni con il mondo esterno e facendo precipitare The Dome nel caos.

La tua unica speranza di sopravvivenza è viaggiare attraverso la vasta landa desolata, trovare compagni e confrontarti o cooperare con le sei fazioni che sono sorte in seguito.

Il gioco incoraggia anche strategie alternative: i giocatori possono creare un personaggio con scarsa intelligenza per ottenere dialoghi e reazioni dei personaggi unici; o giocare nei panni di un pacifista, usando solo metodi non letali per eliminare i nemici; oppure possono uccidere ogni cosa vivente sul loro cammino trasformando The Dome in un luogo davvero molto solitario (in alternativa puoi usare la tua dialettica e il tuo carisma per risolvere i conflitti); oppure puoi evitare tutti rimanendo nascosto e giocando in solitaria. Encased ricorda ogni decisione che prendi e ti condurrà a uno dei tanti finali diversi, a seconda delle tue azioni durante il gioco.

Caratteristiche chiave del gioco: