Encased debutterà ufficialmente il prossimo 7 Settembre (2021)

Prime Matter e Dark Crystal Games sono lieti di annunciare che la data d'uscita ufficiale di Encased, il prossimo gioco di ruolo fantascientifico distopico isometrico, sarà il 7 settembre 2021.

Ambientato in un 1976 alternativo, una grande e misteriosa struttura - Dome (la cupola) - viene scoperta in una remota parte del deserto e contiene una tecnologia straordinaria che potrebbe far avanzare l'umanità di centinaia di anni. Tu sei uno degli individui selezionati per avventurarsi al suo interno.

Il giocatore deve iniziare da una delle cinque discipline - scienza, ingegneria, sicurezza, gestione o detenzione - che influenza sia le sue statistiche iniziali, sia la sua specializzazione e apre (o impedisce) un dialogo unico all'interno del gioco. Dopo essere entrato nella cupola e aver completato il livello iniziale, si abbatterà un cataclisma che cambierà tutto all'interno di essa.

Il giocatore combatterà in battaglie tattiche a turni, esplorerà le vaste lande desolate, i bunker e gli insediamenti sotto il Dome. Prendi decisioni con conseguenze a lungo termine, evita anomalie e trova artefatti misteriosi. Agisci furtivamente, migliora le abilità del personaggio e potenzia le armi.

Durante il viaggio all'interno del Dome, il protagonista incontrerà fazioni in competizione per il potere. Ognuno di loro vede il futuro dell'umanità in modo diverso e questo influenzerà il finale.

Encased - che sarà disponibile in versione digitale per PC su Steam, Epic e GOG - è attualmente in early access dove gli utenti possono sperimentare tutto il primo atto e parte del secondo: