Entra nell’oscuro mondo fantasy di WO LONG: FALLEN DYNASTY, la prossima grande esperienza masocore di Team Ninja

KOEI TECMO Europe e il famoso sviluppatore Team NINJA (Nioh, Ninja Gaiden), sono orgogliosi di svelare i primi dettagli del loro nuovo epico thriller soprannaturale ambientato nel periodo dei Tre Regni, Wo Long: Fallen Dynasty. Attualmente in sviluppo per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e PC tramite Windows e Steam, il gioco uscirà all'inizio del 2023 e sarà disponibile dal day one su Game Pass su console e PC.

Wo Long: Fallen Dynasty segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell'arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Creazione congiunta dei produttori di Team NINJA, Fumihiko Yasuda (Nioh) e Masaaki Yamagiwa (Bloodborne), le caratteristiche principali del gioco prevedono:

1. Demoni nel Regno

Un dark fantasy ambientato durante il caotico periodo dei Tre Regni, la trama principale racconta vividamente la storia della faticosa lotta per la sopravvivenza di un soldato di milizia durante una tarda dinastia Han infestata da demoni. I Tre Regni sono afflitti dal caos come mai prima d'ora!

2. Risveglia il potere dentro di te

Sconfiggi nemici mortali per aumentare il morale e risvegliare il potere dentro di te! Supera le avversità attraverso nuove strategie uniche, inclusi stili di battaglia basati sulle "Cinque Fasi".

3. Vivi per la Spada

Famosi per i colpi spietati che possono cambiare le sorti della battaglia in un istante, i praticanti della spada delle arti marziali cinesi cambiano con grazia il ritmo mentre si spostano tra manovre offensive e difensive. Travolgi gli avversari con una raffica di forza in una serie di battaglie intense e sanguinose mentre impari la precisione e le abilità necessarie per diventare un vero maestro della spada.

Per maggiori informazioni su Wo Long: Fallen Dynasty, visita il sito ufficiale.