Epic Games e AMD potenziano la produttività e la creatività degli sviluppatori che lavorano da remoto

Con la diffusione del gaming in Europa, i videogiochi non solo intrattengono i videogiocatori in lockdown ma impegnano gli sviluppatori nel realizzare questi "mondi" direttamente da casa. Tuttavia, quando la pandemia li ha costretti a lavorare da remoto, la loro produttività è stata compromessa.

A causa delle limitazioni dell'hardware dei computer utilizzati a casa, gli sviluppatori si sono visti costretti a dedicare meno tempo a creare e testare nuove funzionalità. Grazie a una tecnologia più potente, hanno ora la possibilità di dedicare tutto il loro tempo e talento a un lavoro più creativo e di maggior valore.

In questo contesto, AMD annuncia un nuovo case study con Epic Games - la società che ha creato Fortnite e Unreal Engine 4 che è stato utilizzato in The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, Game of Thrones della HBO e Westworld. Per rimanere ai vertici dell'industria del game design è necessaria la combinazione di estro creativo e implementazione strategica della tecnologia che supporta i team ad affrontare il lavoro a distanza. Questo è esattamente ciò che Epic ha realizzato con AMD.

Migliorare la produttività del lavoro a distanza

L'esigenza di Epic Games era di consentire agli sviluppatori di lavorare rapidamente ed efficacemente da casa durante la pandemia, per questo motivo ha scelto di avvalersi di workstation basate sui processori AMD Ryzen Threadripper e Threadripper PRO. Le nuove CPU Ryzen Threadripper sono dotate di così tanti core e garantiscono una tale velocità che, a differenza di prima, hanno consentito agli ingegneri e gli sviluppatori del team di lavorare su più progetti contemporaneamente.

"Mentre i professionisti che si trovavano a casa hanno risparmiato ore - ha detto Pat Swanson, IT engineer at Epic Games - gli sviluppatori che lavoravano in ufficio hanno potuto guadagnare solo 10/15 minuti, portandoli così ad acquistare CPU Threadripper per le loro configurazioni a casa".

Il team Epic afferma che il passaggio alle CPU Threadripper ha suscitato un grande interesse. "In nessuna fascia di prezzo esiste qualcosa che possa essere paragonato a ciò che fa la CPU Threadripper 3990X", afferma Swanson. "Messa a confronto con qualsiasi costosissima CPU di altri fornitori, Threadripper sicuramente risulterà equivalente o superiore. Non è il costo che importa, ma è l'incredible rapporto prezzo-prestazioni a fare la differenza".

Accelerare i flussi di lavoro

Epic Games aveva bisogno di snellire il processo di code compiling e di raggiungere tempi di iterazione e shading più rapidi. Essere in grado di compilare e iterare rapidamente il codice era fondamentale per la qualità, ma il team non riusciva a trovare una soluzione che offrisse contemporaneamente alta velocità di clock e elevato parallelismo.

Sostituire le precedenti CPU per workstation con AMD Ryzen Threadripper ha rappresentato "uno spartiacque". Per Unreal Engine, in un test interno di compilazione di eseguibili software, le CPU della concorrenza hanno impiegato 46 minuti e 43 secondi, mentre Threadripper 3970X con 32 core ha richiesto solo 15 minuti e 12 secondi - meno di un terzo del tempo.

"Utilizzando Threadripper, il compile engine è risultato molto più rapido di quanto si potesse fare in precedenza", ha affermato Nick Penwarden, VP of Engineering at Epic Games. "Questo rappresenta un significativo aumento dell'efficienza per tutti gli ingegneri del team. Meno tempo dedicano al compiling code, più tempo possono impiegare nello sviluppo delle caratteristiche, al test delle funzionalità e al miglioramento di Unreal Engine".

Maggiori informazioni sono disponibili consultando lo studio completo, a questa pagina.