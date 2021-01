EVERSPACE 2, al debutto la versione Steam Early Access

ROCKFISH Games è lieta di annunciare che il loro tanto atteso sparatutto spaziale, EVERSPACE 2 è ora disponibile in Steam Early Access e GOG Games in Development. Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile in inglese con doppiaggio completo per le prime 12+ ore della campagna della storia, oltre a diverse missioni secondarie che si svolgeranno nei primi due sistemi stellari del gioco finale. EVERSPACE 2 in accesso anticipato ha un prezzo di $ 39,99 / € 37,99 / £ 31,99.

EVERSPACE 2 in Early Access viene lanciato con due ampi sistemi stellari da esplorare, dove attendono oltre 25 ore di gioco emozionante, introducendo i piloti al combattimento spaziale, al mining, alla risoluzione di enigmi, allo shopping di oggetti, alla creazione, alla personalizzazione della nave, al livellamento in stile RPG, vantaggi passivi così come i modelli di livello inferiore di cinque diverse sottoclassi di navi dei giocatori.

Mentre i piloti avanzano attraverso il contenuto iniziale del gioco ad accesso anticipato, saranno in grado di sbloccare opzioni di aggiornamento per migliorare le abilità passive per il combattimento, il saccheggio, la creazione di equipaggiamento, lo smantellamento, la riparazione di navi e altre abilità investendo varie risorse in vantaggi del compagno.

Man mano che lo sviluppo procede attraverso l'accesso anticipato, il team di ROCKFISH Games prevede di aggiungere gradualmente nuove funzionalità e contenuti tramite aggiornamenti trimestrali:

Più sistemi stellari, posizioni, nemici, attività ecc. (Sistemi a 8 stelle pianificati per la v1.0)

Più sottoclassi e livelli di navi dei giocatori (9 sottoclassi con 4 livelli ciascuna pianificata per la v1.0)

Più opzioni di personalizzazione della nave

Più livelli giocatore (massimo livello giocatore 30 pianificato per v1.0)

Più articoli e risorse incl. Attrezzatura leggendaria

Più vantaggi per i giocatori (opzioni di aggiornamento dei vantaggi 6 x 3 pianificate per la v1.0)

Altri personaggi compagni incl. vantaggi per l'aggiornamento (6 companion pianificati per la v1.0)

Altre sfide Più contenuti della storia della missione principale e secondaria (oltre 30 ore di contenuto della storia pianificate per la v1.0)

Commento più situazionale da Adam e Hive Lavori e fazioni più interessanti

Altre creature aliene Fenomeni naturali come campi di fulmini, buchi neri, tempeste solari, ecc.

Sistema di viaggio veloce

Diverse fazioni di fuorilegge con tecnologie diverse

Migliori opportunità di trading, monitoraggio dei prezzi, rotte commerciali Inventario delle missioni Codice Impostazione della difficoltà di gioco

Contenuti e attività di fine gioco utili Realizzazioni.

"Non potremmo essere più grati per l'entusiasmante supporto della nostra comunità. Abbiamo visto molto entusiasmo fin da quando abbiamo lanciato la prima puntata di EVERSPACE come una nuova generazione di combattimento spaziale ed esplorazione per PC e console durante il nostro primo Kickstarter campagna nel 2015 ", afferma Michael Schade, CEO e co-fondatore di ROCKFISH Games. "Grazie al successo commerciale di EVERSPACE come successo a sorpresa con oltre due milioni di copie vendute, siamo stati in grado di fare un grande balzo in avanti e di raggiungere nuovamente i nostri fan più fedeli tramite Kickstarter per presentare EVERSPACE 2 come uno spazio open world in piena regola looter shooter. Con l'uscita di oggi in accesso anticipato, stiamo mantenendo quella promessa come primo assaggio di ciò che immaginiamo di creare insieme ai nostri fan nei prossimi 12-18 mesi. Giù le mani, non potremmo essere più entusiasti di ricevere feedback da avidi piloti spaziali in tutto il mondo".

In EVERSPACE 2, i giocatori continuano la storia di Adam Roslin, un pilota spaziale militare clonato. I giocatori sperimenteranno il viaggio di Adam mentre impara cosa significa passare da un clone con vite illimitate, ma ricordi persistenti, e diventare un individuo unico in cui la morte ha conseguenze reali.

Il viaggio di Adam sarà modellato attraverso relazioni significative con compagni interessanti mentre scopre che la vita è degna di essere vissuta solo se c'è anche qualcosa per cui vale la pena morire. Avendo luogo alcuni anni dopo gli eventi del titolo originale, i giocatori potranno ora esplorare liberamente diversi sistemi stellari nell'universo EVERSPACE.

Dotato di nuovi sistemi di livellamento simili a quelli dei giochi di ruolo, missioni, equipaggiamento creabile e vantaggi per i compagni, EVERSPACE 2 è lo sparatutto a mondo aperto che i fan del genere aspettavano da molti anni. EVERSPACE 2 può essere acquistato su Steam qui e su GOG qui.

La versione completa per PC, inclusi Mac e il supporto nativo di Linux, sarà rilasciata a un prezzo ragionevolmente aumentato nella prima metà del 2022 e verrà fornita con l'interfaccia utente e il supporto della lingua testuale per tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, polacco e russo , cinese semplificato, giapponese e coreano.