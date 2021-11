Extra Coin debutta alla Milan Games Week, il secondo titolo di CINIC Games sarà giocabile all’area indie

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Extra Coin, il secondo titolo dello studio indie italiano CINIC Games, già autore dell’acclamato The Wardrobe, sarà presente alla Milan GamesWeek nell’area indie di IIDEA. Per la prima volta il videogioco sarà giocabile con una demo su PC, pronta a mostrarci sia il prologo dell’avventura che alcune sessioni di gameplay.

Al centro dell’esperienza un assaggio della storyline che ci metterà nei panni di Mika, pronta ad affrontare il mondo del social network noto come The Arcade e tutte le sue dinamiche, ma anche la modalità versus, con la quale potersi confrontare con l’innovativo sport protagonista del mondo virtuale creato in Extra Coin.

Extra Coin permetterà non solo di affrontare le vicende di Mika all'interno del social network ma anche di vivere e approfondire le dinamiche di The Arcade costruendo il proprio personaggio, con centinaia di possibilità di personalizzazione nell'aspetto e nelle caratteristiche, andando così a modellare stili di gioco unici e differenti. Ogni utente all'interno del social avrà i propri follower, che fungeranno inoltre da valuta in-game, spendibili solo dopo averne soddisfatto vezzi e bisogni, e che quindi influenzeranno inevitabilmente le vostre decisioni.

La storyline ci metterà nei panni di Mika Wattson, rimasta sola al mondo dopo la morte del nonno. Iscrittasi a The Arcade, l’odiato social network che le ha strappato via i suoi genitori, entrambi connessi permanentemente al mondo virtuale, abbandonando le proprie esistenze terrene, Mika scopre che il medaglione donatole dal nonno prima di morire, ha la capacità di rivelare l’identità degli utenti di The Arcade, violando una delle tre regole del social network e riuscendo così a portare alla luce oscuri segreti. Nel prologo che verrà mostrato alla Milan GamesWeek ci sarà la possibilità di approfondire il rapporto con il nonno e iniziare a scoprire l’essenza del medaglione stesso.

Extra Coin sarà disponibile entro la prima metà del 2022 su PC e console. È possibile sin da subito seguirne gli sviluppi direttamente su Steam oppure unendosi al canale Discord.