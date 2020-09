Extra Coin, il nuovo titolo dai creatori di The Wardrobe arriverà nel 2021

Dopo l’acclamato successo di The Wardrobe, avventura grafica pubblicata su PC nel febbraio 2017 e distribuito su console dal 2018, CINIC Games annuncia Extra Coin, un adventure game ambientato nel social network virtuale “The Arcade”.

2066, città di Hangzhou - Mika Wattson, rimasta sola al mondo dopo la morte del nonno, decide di iscriversi a The Arcade, l’odiato social network che le ha strappato via i suoi genitori: dopo essersi uniti al programma Extra Coin, entrambi si sono infatti connessi permanentemente al mondo virtuale, abbandonando le proprie esistenze terrene.

Mika scopre suo malgrado che il medaglione donatole dal nonno prima di morire, ha la capacità di rivelare l’identità degli utenti di The Arcade, violando una delle tre regole del social network e riuscendo così a portare alla luce oscuri segreti.

Extra Coin permetterà non solo di affrontare le vicende di Mika all’interno del social network ma anche di vivere e approfondire le dinamiche di The Arcade costruendo il proprio personaggio, con centinaia di possibilità di personalizzazione nell’aspetto e nelle caratteristiche, andando così a modellare stili di gioco unici e differenti. Ogni utente all’interno del social avrà i propri follower, che fungeranno inoltre da valuta in-game, spendibili solo dopo averne soddisfatto vezzi e bisogni, e che quindi influenzeranno inevitabilmente le vostre decisioni.

“Dopo The Wardrobe volevamo alzare l’asticella delle ambizioni. Non è stato facile lavorare in piena emergenza covid ma siamo davvero soddisfatti del lavoro sin qui svolto. - ha dichiarato Francesco Liotta, Director di CINIC Games - Sentivamo il bisogno di offrire ai giocatori un’esperienza adventure con molteplici possibilità di gioco. Abbiamo costruito un universo con una lore unica, grazie alla quale volevamo raccontarvi una storia estremamente profonda, che non mancherà di farvi riconsiderare l’uso quotidiano dei social network. Non vediamo davvero l’ora che possiate immergervi con noi nel mondo virtuale di The Arcade.”

Nel corso dell’ultimo mese la storia di Wade Wattson, padre della protagonista di Extra Coin Mika, è stata raccontata in maniera interattiva nel canale Discord dedicato al gioco: interagendo direttamente con Wade, gli utenti possono carpire informazioni su Extra Coin e sulle dinamiche all’interno di The Arcade. oltre a spingere Wade stesso a prendere determinate scelte piuttosto che altre, modellando le vicende che fanno parte del prologo dell’avventura. Tali scelte si sono a loro volta riflesse nel trailer di annuncio del gioco stesso.

Extra Coin sarà disponibile entro la prima metà del 2021 su PC e console. È possibile sin da subito seguirne gli sviluppi direttamente su Steam oppure unendosi al canale Discord, i cui utenti avranno acce Sarà presto disponibile una versione beta giocabile.