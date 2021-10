F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è stato lanciato insieme alle tecnologie di NVIDIA

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NVIDIA è lieta di annunciare oggi che il titolo F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - lanciato su PC - è ora disponibile con NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e ray tracing DXR.

Illuminazione Ray Tracing, le prestazioni migliorano fino a 3 volte con NVIDIA DLSS

F.I.S.T. è caratterizzato da ray tracing ovunque: dai riflessi ray tracing, all’illuminazione globale che aumenta notevolmente la qualità dell'immagine nel gioco.

Il DLSS su F.I.S.T. offre un ottimo scaling su tutte le GPU RTX, a tutte le risoluzioni, perfino in 4K con ray tracing abilitato. Questa tecnologia potenzia fino a 3 volte il gioco e permette di portare il ray-tracing a 60 FPS in 4K anche sulle schede 3060Ti e le versioni successive!

Allo stesso modo, NVIDIA DLSS consente agli utenti laptop GeForce RTX di provare F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch con frame rate veloci e fluidi, per il massimo del divertimento. NVIDIA DLSS accelera i frame rate mantenendo un'ottima qualità dell'immagine.

Latenza ridotta del 45% grazie a NVIDIA Reflex

In F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, gli sviluppatori TiGames hanno sfruttato la tecnologia rivoluzionaria di NVIDIA Reflex per ridurre la latenza del 45%.

Shanghai TiGames Network Technology Limited e NVIDIA stanno offrendo qualcosa di speciale agli utenti GeForce che si cimentano con F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. L'esperienza di gioco su una GPU basata su GeForce RTX è sicuramente la più coinvolgente che si possa trovare sul mercato.