F-Secure conquista i premi AV-TEST Best Protection e Best Performance 2020

Il fornitore di sicurezza informatica F-Secure ha vinto il suo ottavo e nono premio Best Protection di AV-TEST rispettivamente per gli utenti domestici e aziendali, insieme al premio Best Performance per gli utenti domestici. Grazie alla sua avanguardia tecnologica, F-Secure è l'unica azienda ad offire prodotti che hanno vinto il premio AV-TEST Best Protection per 7 volte negli ultimi 10 anni, registrando il track record più consolidato del settore.

"Non solo i prodotti F-Secure Protection Service for Business e SAFE hanno fornito il massimo livello di protezione per tutto il 2020, ma SAFE è anche leader nel campo della conservazione delle risorse", afferma Maik Morgenstern, CTO di AV-TEST.

"F-Secure si impegna sempre per guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti fornendo loro la migliore protezione contro le peggiori minacce del mondo", afferma Anthony Melgarejo, della Tactical Defense Unit di F-Secure, responsabile del servizio per le capacità di protezione preventiva dell'azienda. “Siamo lieti di vedere che i nostri continui miglioramenti per rimanere al passo con il panorama delle minacce in continua evoluzione stanno portando buoni frutti. Fornire la migliore protezione della categoria senza compromettere la velocità non è un'impresa facile, il che rende questo risultato particolarmente soddisfacente".

La Tactical Defense Unit si concentra sulla creazione di meccanismi difensivi e misure preventive che affrontino i problemi di sicurezza attuali e futuri. I sistemi di F-Secure analizzano una media di 7 miliardi di query online, 6 miliardi di eventi comportamentali, milioni di URL sospetti e campioni di malware ogni giorno. Utilizzando il cloud e l'intelligenza artificiale, la tecnologia di protezione di F-Secure è abbastanza potente da affrontare minacce avanzate e allo stesso tempo abbastanza agile da ridurre al minimo qualsiasi impatto sul sistema.

Il prestigioso premio Best Protection dell'istituto AV-TEST, fornitore di servizi indipendente, nonchè leader a livello internazionale, in ambito sicurezza IT e ricerca antivirus, si basa su un totale di test mensili della protezione per Windows durante tutto l'anno. Le migliori soluzioni di sicurezza vengono testate in contesti reali per valutare l'efficacia della protezione dalle minacce che gli utenti hanno maggiori probabilità di affrontare, nonché dalle infezioni da malware causate da attacchi zero-day da siti e email malevoli. F-Secure è stata premiata costantemente come "Top Product” in tutti e sei i test condotti dall'istituto nel 2020.

"Questi premi best-in-class dimostrano che la nostra straordinaria focalizzazione sul restare un passo avanti rispetto al panorama delle minacce sta dando i suoi frutti ai nostri clienti, che non devono scegliere tra la migliore protezione e le migliori prestazioni", afferma Melgarejo.

F-Secure SAFE è disponibile per uso domestico tramite rivenditori, operatori partner e l'e-store F-Secure. F-Secure TOTAL include SAFE in bundle con una VPN pluripremiata, oltre al monitoraggio dell'identità e protezione account 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

F-Secure Protection Service for Business offre sicurezza degli endpoint basata su cloud e funziona come un'offerta di sicurezza aziendale semplice e trasparente con gestione delle vulnerabilità, gestione delle patch, rilevamento e risposta in un unico pacchetto software leggero disponibile attraverso una vasta rete globale di rivenditori e service provider.