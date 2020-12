F1 2020, la stagione F2 in arrivo con un aggiornamento gratuito

Dopo che il campionato FIA Formula 2 del 2020 è culminato nell'emozionante fine settimana di gara finale in Bahrain, Codemasters oggi permette ai giocatori di riscrivere la storia con un aggiornamento gratuito della stagione F2 2020 come parte di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020. I giocatori possono ora competere con la line-up completa del 2020 con tutte le 11 squadre, auto e piloti.

L'opzione di gioco F2 replica la sua controparte del mondo reale con 12 weekend composti ciascuno da due gare. Il primo, noto come Feature Race, segue un formato standard con i piloti che si allineano in base ai loro tempi di qualifica e punti assegnati ai primi 10 piazzamenti.

La seconda, Sprint Race, vede le prime otto posizioni della Feature Race invertite in una gara più breve, con meno punti assegnati ai primi otto piloti. Per entrambi ci sono due punti aggiuntivi disponibili per il giro più veloce.

"Dopo aver assistito ad un'incredibile battaglia di fine stagione tra Mick Schumacher e Callum Ilott, siamo lieti di offrire ai giocatori l'aggiornamento gratuito della stagione F2 2020", ha dichiarato Lee Mather, F1 Franchise Game Director di Codemasters. "F2 si è dimostrato molto popolare tra i nostri giocatori sin dal suo debutto in F1 2019 e sappiamo che si divertiranno a riscrivere la storia recente con l'aggiornamento gratuito del 2020."

F1 2020 è il gioco F1 più completo fino ad oggi. Con due nuovi circuiti, l'introduzione della feature driver-manager, My Team, opzioni in pista migliorate, split-screen e altro ancora, F1 2020 si rivolge agli appassionati di corse di tutti i livelli ed esperienza.

