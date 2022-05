F1 2022, disponibile il trailer dedicato alle caratteristiche di gioco

Codemasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) hanno mostrato l'ampia gamma di caratteristiche di gioco che attendono i giocatori quando F1 22 uscirà in tutto il mondo il 1° luglio per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Il weekend di gara ridefinito aggiunge emozioni e drammi nel momento in cui i piloti scendono in pista per il FIA Formula One World Championship del 2022.

Prendendo il controllo delle rivoluzionarie auto con una fisica migliorata per adattarsi alle nuove regole aerodinamiche, i giocatori possono ora sperimentare la F1 Sprint e momenti coinvolgenti della giornata di gara come i giri di formazione, i momenti di safety car e le soste ai box.

L'Hot Lap Pirelli con otto supercar aggiunge una nuova dimensione prima che l'azione si riscaldi sui circuiti di questa stagione, compresi gli aggiornamenti di Spagna, Australia e Abu Dhabi e il FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX.

"F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di Formula 1 sia in pista che fuori", ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "I giocatori sono entusiasti di entrare nella nuova era della Formula 1 con l'introduzione di nuove auto, regolamenti e un maggiore controllo dei momenti della giornata di gara. F1 22 permette ai giocatori di essere più socievoli con i loro amici anche lontano dal circuito. Lo spazio personalizzato all'interno di F1 Life permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di auto e accessori imperdibili e di essere l'invidia di amici e rivali".

Per aiutare i nuovi giocatori, F1 22 è dotato di IA adattiva, che adatta l'esperienza al loro attuale livello di abilità, consentendo di gareggiare in modo competitivo fin dal momento in cui entrano in pista. Con l'aggiunta della gestione accessibile, i giocatori possono eliminare le complessità e avere la possibilità di aumentare la difficoltà alla fine di ogni weekend di gara. I programmi di pratica migliorati incoraggiano i giocatori a imparare il circuito grazie alle immagini migliorate della pista, aiutandoli a migliorare i tempi sul giro prima di lottare per un posto sul podio.

F1 Life è il nuovo hub sociale che permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di supercar, accessori alla moda e trofei. La personalizzazione del personaggio in gioco si estende oltre la pista con abiti e accessori di marca che i giocatori possono raccogliere attraverso le sfide del gioco, il Podium Pass, il negozio del marchio e il negozio del gioco. Entrando nel gioco, i giocatori iniziano dal loro hub personale, che funge da lobby multigiocatore, consentendo l'accesso agli avatar e alle collezioni degli amici.

I giocatori di F1 22 Champions Edition ricevono anche le nuove Icone della Mia Squadra, Jacques Villeneuve, Mark Webber e Nico Hülkenberg, e due auto di sicurezza guidabili: la Mercedes-AMG GT Black Series e l'Aston Martin Vantage da usare nelle prove a tempo. Grazie a un'interfaccia utente migliorata che facilita la navigazione e a immagini di trasmissione autentiche e aggiornate, tra cui le sequenze del podio e i video wall dei piloti, non c'è mai stato un momento migliore per scendere in griglia.

Oltre a tutte le nuove innovazioni, tra cui la VR per i giocatori PC, F1 22 espande le sue caratteristiche per i giocatori con il ritorno de La mia squadra, ora con tre punti di partenza, l'acclamata Carriera decennale con funzionalità per due giocatori e il Multiplayer che include lo split-screen offline.

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 prima del FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022, per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

Per le notizie su F1 22, segui il sito web del gioco di Formula 1.

