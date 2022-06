F1 Manager 2022 al debutto il prossimo 30 Agosto 2022

Frontier Developments annunciato oggi che la sua simulazione di gestione della Formula 1 con licenza ufficiale, F1 Manager 2022, verrà lanciata il 30 agosto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Entrando nel ruolo di Team Principal, uno dei ruoli più pressanti nel motorsport, i giocatori guideranno la squadra scelta alla gloria nel FIA Formula One World Championship 2022 e oltre.

Da oggi, i giocatori possono ricevere il 10% di sconto sul prezzo al dettaglio suggerito e prendere posto al muretto dei box con cinque giorni interi di anticipo il 25 agosto*, insieme al weekend del FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022.

F1 Manager 2022 offre ai fan un'esperienza di F1 senza rivali, catturando con dettagli senza precedenti il ​​mondo di F1 e l'eccitazione frenetica di guidare una squadra. Dal paddock al podio, i giocatori dovranno gestire le decisioni dentro e fuori dalla pista per assicurarsi il loro successo, il tutto equilibrando i libri contabili e soddisfacendo sia il board che gli importantissimi sponsor della squadra. Il quartier generale del team è il cuore pulsante di qualsiasi costruttore e in F1 Manager 2022 non è diverso. Gli aspiranti Team Principal controlleranno ogni aspetto della loro squadra dal loro quartier generale all'avanguardia. Dallo scouting e dall'investimento nel personale migliore della categoria, come gli ingegneri di gara e il capo dell'aerodinamica, allo sviluppo e alla valutazione di nuovi componenti per auto, i giocatori dovranno tenere il dito sul polso per assicurarsi di stare al passo con la concorrenza, sia ora e per le stagioni future a venire.

Con un elenco completo di piloti di livello mondiale provenienti da F1, F2 e F3 tra cui scegliere, tra le stagioni i giocatori avranno la possibilità di arruolare nuovi piloti e assemblare il loro dream team da un autentico pool di stelle attuali e future. Replicato in modo realistico, ogni pilota della formazione F1 2022 è stato catturato digitalmente per riflettere accuratamente loro e il loro stile di guida quando sono in pista. L'abilità, il temperamento e l'atletismo di un pilota sono essenziali per qualsiasi squadra di gara. Questi attributi si riflettono nelle valutazioni chiave delle prestazioni, fornendo ai giocatori informazioni vitali su come gestire efficacemente i propri piloti durante una gara. Proprio come il mondo reale delle corse, nel tempo i piloti si ritireranno dallo sport, quindi è fondamentale che i giocatori pensino al futuro per assicurarsi di avere un flusso costante di talenti in sviluppo se vogliono assicurarsi la loro eredità a lungo termine nel motorsport.

Prima di ogni fine settimana di gara, i Team Principal selezioneranno la loro assegnazione di pneumatici e pezzi di ricambio, nonché gli obiettivi opzionali degli sponsor per rafforzare la propria posizione finanziaria. Nelle sessioni di prove libere, i piloti acquisiranno familiarità con pista e vettura, riportando feedback per guidare l'assetto della vettura prima dell'importantissima sessione di qualifiche, dove sarà nelle mani del giocatore decidere quando inviare le proprie vetture e massimizzare le proprie posizione della griglia.

Le gare sono mostrate in una straordinaria grafica in stile broadcast, con una varietà di angolazioni della telecamera a bordo e a bordo pista che danno vita all'azione su tutti i ventidue circuiti del Grand Prix 2022. I fan accaniti potrebbero anche notare i toni familiari di David Croft, Lead F1 Commentator di Sky Sports, e il collega commentatore ed ex pilota di Formula 1, Karun Chandhok, entrambi prestano la loro voce iconica al gioco. Dalle luci spente alla bandiera a scacchi, i giocatori possono scegliere di controllare ogni decisione in pista, dalla strategia ai box ai comandi del pilota in gara. Immissione di autentici comandi radio del team ai propri piloti e utilizzo di dati in tempo reale per reagire a eventi dinamici di gara come il cambiamento del tempo, le safety car e le bandiere rosse, effettuando quelle chiamate cruciali che possono portarli sul gradino più alto o lasciarli in fondo del pacco.

F1 Manager 2022 verrà lanciato il 30 agosto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo suggerito al dettaglio di £ 44,99/$ 54,99/€ 54,99. I giocatori che desiderano superare la griglia potranno preordinare il gioco in digitale e provare F1 Manager 2022 con cinque giorni di anticipo a partire dal 25 agosto*. Il gioco sarà disponibile anche in formato fisico per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo consigliato di £ 44,99/$ 54,99/€ 54,99.

*L'accesso anticipato e lo sconto sono disponibili esclusivamente per coloro che effettuano il preordine digitale. Sulle piattaforme PlayStation, i giocatori devono essere abbonati a PlayStation Plus per ricevere lo sconto del 10% sul preordine.