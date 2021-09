F1 Mobile Racing, la Stagione 2021 è ora disponibile

Codamasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) hanno rilasciato l'aggiornamento stagionale 2021 per F1 Mobile Racing, un videogioco portatile gratuito* ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula Uno 2021. Con oltre 35 milioni di download in tutto il mondo, F1 Mobile Racing porta adesso l'azione a un nuovo livello con un epico racing PvP in tempo reale, sfide globali in cui la posta in gioco è alta e una qualità visuale migliorata, con una nuova modalità Carriera in arrivo in un prossimo aggiornamento.

I giocatori possono mettersi al volante delle vetture ufficiali del Campionato Mondiale FIA Formula Uno, oppure progettare il proprio veicolo F1 e gareggiare contro il tempo insieme a veri giocatori o al fianco di avversari guidati dall'AI sui circuiti ufficiali di questa stagione. L'audio aggiornato e la revisione visuale rendono F1 Mobile Racing più immersivo che mai, con contenuti e nuovi eventi da aggiungere regolarmente.

Forte del successo che ha riscosso dal momento del lancio, nel 2018, l'aggiornamento di F1 Mobile Racing affina e amplia caratteristiche come lo sviluppo delle auto, la personalizzazione e altre ancora, seguite da una nuova modalità Carriera che verrà lanciata in un prossimo aggiornamento. I giocatori possono rappresentare un team dalle griglie di partenza di questa stagione, aggiornare le loro auto e salire in cima al podio toccando l'apice del motorsport, ovunque e in qualsiasi momento.

"L'aggiornamento stagionale di F1 Mobile Racing rappresenta un grande passo avanti, che ha l'obiettivo di replicare l'emozionante azione di Formula 1 attraverso una revisione visuale competitiva, un gameplay raffinato e nuove funzionalità di gioco", ha detto Vincent Meulle, Produttore Esecutivo di Codemasters. "Che i giocatori gareggino per la gloria nei Duelli, si sfidino nella nostra ampia lista di eventi PvP o personalizzino la loro esperienza con nuove parti e design, siamo entusiasti di ampliare i modi in cui ciascuno può vivere il sogno di essere un pilota di F1".

L'aggiornamento stagionale di F1 Mobile Racing 2021 è ora disponibile e compatibile con dispositivi iOS e Android. Per avere notizie su F1 Mobile Racing segui i canali social ufficiali su Instagram e Twitter, e sul gruppo Facebook ufficiale.

* Possono essere applicate tariffe di rete. Include gli acquisti in-app.

Poiché continuiamo a sviluppare e a implementare il nostro Live Service & Content, questa roadmap può cambiare in base ai feedback della comunità. Ci impegneremo sempre a mantenere la nostra comunità il più possibile informata. Per ulteriori informazioni consultare gli aggiornamenti dei servizi online di EA all'indirizzo https://www.ea.com/service-updates.