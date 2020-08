Fantasy Farming: Orange Season, l'RPG sulla vita di campagna, dà il benvenuto a nuovi abitanti del villaggio, a un sistema di pesca aggiornato e a tanto altro

Fantasy Farming: Orange Season, l'RPG sulla vita di campagna, è stato aggiornato proprio oggi con un nuovo sistema di pesca, nuovi abitanti del villaggio e un nuovo tipo di animale da fattoria: la pecora!

L'amichevole Orange Town dà il benvenuto anche a tanti altri miglioramenti, inclusi nuovi modi per gestire gli animali da fattoria, nuovi comportamenti per gli animali selvatici e una grafica migliorata. Il gioco è al momento disponibile per l'Early Access su Steam, con un 94% di valutazioni positive su un totale di 186 recensioni. Con il nuovo aggiornamento, i giocatori potranno riscoprire l'incantevole Orange Town.

Spunti di lettura: SOEDESCO - Al debutto "Fantasy Farming: Orange Season", RPG sulla vita di campagna

Benvenuti in una Orange Town migliore

Arrivano cinque nuovissimi abitanti del villaggio e i giocatori potranno fare amicizia con Mia, la nuova veterinaria, oppure potranno acquistare oggetti esotici dal commerciante Shinnosuke. I giocatori potranno anche incontrare Gary, un anziano viaggiatore che a volte si reca a Orange Town per vendere rifornimenti di pesca e per lanciare delle sfide.

Con il nuovo sistema di pesca sono stati aggiunti tantissimi nuovi pesci e, adesso, ci saranno due modi per catturarli: lanciando rapidamente la lenza sull'ombra di un pesce in acqua o aspettando che un pesce abbocchi da un'altra parte. L'ultimo modo richiede più tempo, ma farà vincere ricompense migliori. Inoltre, i giocatori potranno usare una campanella per fare entrare e uscire dal pollaio o dalla stalla i loro animali da fattoria. Sono state aggiunte anche le pecore, quindi adesso sarà possibile vendere la lana.

In generale, l'aggiornamento comprenderà tanti cambiamenti interessanti e tanti miglioramenti da scoprire, come: l'animazione del vento tra gli alberi, nuovi effetti sonori come i passi, e una grafica degli alberi, degli animali e delle zone montuose migliorata.

La lista completa delle note sulle patch è consultabile nella pagina Steam del gioco.

Informazioni su Fantasy Farming: Orange Season

Esaudisci i tuoi desideri da contadino a Orange Town. Inizia con un appezzamento di terreno e costruisci una industriosa fattoria. Esplora l'incantevole villaggio e stringi amicizia con gli eccentrici abitanti. Fai crescere le colture, alleva gli animali, pesca ed estrai per diventare un contadino di tutto rispetto. Quale sarà la tua storia?

Caratteristiche