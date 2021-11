Far Cry 6, il DLC Vaas: insanity sarà disponibile dal 16 novembre

Vaas: Insanity - contenuto aggiuntivo per il gioco base Far Cry 6 - sarà disponibile dal 16 novembre per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e per Windows PC tramite lo Store Ubisoft e lo Store Epic Games. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ con PC, Stadia e Amazon Luna.

Impersonerai Vaas, l’iconico villain di Far Cry 3 interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), che torna nei suoi panni in un’esperienza completamente nuova, ispirata al genere roguelite. Iniziando con una sola pistola per autodifesa, dovrai trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity ti darà l’opportunità di comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.

