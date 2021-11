Far Cry 6, trailer di lancio per il DLC Vaas: insanity

Ubisoft annuncia che il primo contenuto scaricabile Far Cry 6, Vaas: Follia è disponibile in tutto il mondo per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Windows PC tramite Ubisoft Store e Store Epic Games. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna. Per accedere a Vaas: Follia è necessario possedere Far Cry 6.

Per la prima volta nella storia di Far Cry, potrai impersonare Vaas Montenegro, l’iconico villain di Far Cry3, interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), che torna nei suoi panni in un’esperienza completamente nuova, ispirata al genere roguelite. Mischiando azione e narrazione, Vaas: Follia ti darà l’opportunità unica per meglio comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.

Potrai immergerti a fondo nella psiche di Vaas da solo o in modalità co-op a due giocatori. Inoltre, se possiedi Vaas: Follia potrai invitare un amico a scoprire il DLC gratuitamente, se possiede Far Cry 6 e gioca sulla stessa famiglia del tuo dispositivo. Si applica a tutte le piattaforme sulla quali sarà disponibile il gioco.

Vaas: Follia è disponibile in digitale al prezzo suggerito di 15,00 € ed è compreso nel Season Pass di Far Cry 6 assieme ai nuovi DLC su Pagan Min e Joseph Seed.

