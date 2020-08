FAST & FURIOUS CROSSROADS al debutto, disponibile il trailer di lancio

Fast & Furious Crossroads, un action game a squadre a bordo di veicoli ambientato nell’adrenalinico universo di Fast & Furious, sviluppato da Slightly Mad Studios e pubblicato da BANDAI NAMCO Entertainment Europe in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

La modalità Storia di Fast & Furious Crossroads espande l’universo di Fast & Furious – con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprendono i loro ruoli nei panni di Dom, Letty e Roman – grazie a un’avventura piena di azione e ambientata in luoghi famosi di tutto il mondo, tra cui Atene, Barcellona, il Marocco e New Orleans. A unirsi al cast ci saranno anche Sonequa Martin-Green (STAR TREK: Discovery, The Walking Dead), Asia Kate Dillon (BILLIONS, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) e Peter Stormare (Fargo, Prison Break).

I giocatori che acquisteranno il gioco prima del 7 settembre 2020 riceveranno il Launch Pack*, che include la mitica Mitsubishi Eclipse Insieme a tre colorazioni uniche. Questo contenuto si aggiungerà alla nuova modalità Multiplayer 3vs3vs3 che assicura tanta azione per le tre fazioni in diverse missioni adrenaliniche.

Pieno di gadget, rapine e macchine iconiche, Fast & Furious Crossroads mette da oggi i giocatori di PlayStation 4, Xbox One e PC Digital al volante di un gioco che ha tutta l’azione della saga di Fast & Furious.

