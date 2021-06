Festeggia i 50 anni di UNO con lo speciale DLC per il videogioco di UNO

Mattel, Inc. e Ubisoft hanno annunciato uno speciale DLC per il popolare videogioco UNO in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di UNO, il gioco numero uno al mondo*. Il DLC, ora disponibile, comprende un mazzo, una plancia e regole premium.

Il nuovo DLC 50esimo Anniversario presenta le carte nere vellutate, una nuova plancia nera e oro, una moneta d’oro commemorativa e una carta esclusiva 50/50. Quando qualcuno gioca la carta 50/50, si lancia la moneta per vedere chi deve pescare quattro carte extra.

Basato sulla versione fisica del gioco di carte, il videogioco di UNO ha differenti temi e DLC che contengono nuove carte esclusive per un divertimento ancora più grande. Il giocatore potrà provare la plancia ghiacciata del tema Inverno, movimentare il gioco con i DLC di Rabbids, Rayman e Just Dance 2017 o trasformare l’intero gioco con il DLC UNO FLIP!. Recentemente, il DLC Fenyx’s Quest, ispirato a Immortals Fenyx Rising, ha aggiunto un sapore… fantastico alla classica esperienza di UNO, con nuove caratteristiche basate sugli elementi più noti dell’Isola d’Oro.

Il DLC 50esimo Anniversario può essere acquistato da solo su console PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC e Stadia per €2.99, e potrà essere giocato su PlayStation5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità. Il giocatore potrà accedere al tema Inverno e al DLC Rabbids senza costi aggiuntivi, mentre i DLC di Rayman, Just Dance 2017, UNO FLIP! e Fenyx’s Quest sono disponibili per un acquisto separato o in bundle con la Ultimate Edition.

Per maggiori informazioni sul videogioco di UNO, visita ubisoft.com/en-GB/game/uno/