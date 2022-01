For Honor attende un nuovo Eroe, il 27 Gennaio arrivano i Pirati

Ubisoft annuncia che il Title Update 2.0 (TU2) di For Honor Anno 5 Stagione 4 uscirà il 27 gennaio e aggiungerà al gioco un nuovo archetipo di Eroe: i Pirati. Armati con le tipiche sciabole e pistole, i Pirati sono i primi dei viaggiatori, un nuovissimo gruppo di Eroi dalle più disparate provenienze. Altri Eroi, dello stesso gruppo, arriveranno nel gioco durante For Honor Anno 6: Lost Horizons, previsto per iniziare il 17 marzo.

I Pirati sono stati avvistati su Heathmoor dopo che una serie di drammatici cambiamenti del clima ha compromesso il loro arcipelago. L’acqua è l’unica casa che conoscono e non c’è nave, porto o guerriero che può salvarsi dalla loro ferocia. Sono combattenti coraggiosi e passionali e hanno sviluppato uno stile di combattimento personale, affrontando i nemici dei sette mari. Armati delle loro affilatissime sciabole e delle loro uniche pistole, ingaggiano i nemici con uno stile travolgente che può risultare implacabile.

Continuano ad avanzare alternando colpi di pistole ad attacchi pesanti che concatenano senza tregua. Estremamente leali gli uni con gli altri, si alleano con chiunque possa aiutarli e combattono tutti quelli che si intromettono tra loro e i loro obbiettivi.

Dal 27 gennaio potrai acquistare il nuovo Eroe, la Pirata, nei negozi first-party a 7,99 € come parte di un pacchetto che comprende l’Eroe, un Ornamento esclusivo, un Outfit Elite, sette giorni di Stato di Campione e tre Casse Avvoltoio. Puoi anche sbloccare il pacchetto in game dal 10 febbraio per 15.000 Steel. Assieme all’arrivo di questo nuovo Eroe, il Free Event Pass ti offre ricompense esclusive. Inoltre, variazioni stagionali delle armature saranno disponibili per tutti gli Eroi dal primo giorno del TU2.

I Pirati inaugurano un nuovo gruppo di Eroi: i viaggiatori. Provenienti da ogni parte del mondo al di fuori di Heathmoor e non collegati a nessuna fazione esistente, ogni viaggiatore ha ragioni diverse per raggiungere la lotta in For Honor. Questi Eroi continueranno a espandere la diversità delle armi e degli stili di combattimento disponibili al momento, che comprendono trenta Eroi unici. Per maggiori informazioni sui viaggiatori, visita: forhonorgame.com/FAQOutlanders.

Questi nuovi arrivati saranno i protagonisti di Anno 6: Lost Horizons, previsto dal 17 marzo. Seguendo i cinque precedenti anni di costanti aggiornamenti, Anno 6 offrirà un nuovo anno di contenuti divisi in sei stagioni che comprendono due nuovi Eroi viaggiatori, ulteriori opzioni di personalizzazione e altri miglioramenti dell’esperienza di combattimento.

Per ulteriori dettagli, visita: forhonorgame.com/Y6reveal.