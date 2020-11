Foreclosed, nuovo titolo cyberpunk action shooter in stile cartoon al debutto nel 2021

Cosa significa avere la tua identità preclusa? Dai uno sguardo al cupo futuro dello sparatutto d'azione ricco di storia, Foreclosed, in questo nuovissimo trailer rivelato come parte dei Golden Joystick Awards 2020.

Pubblicato da Merge Games e sviluppato dal team di sviluppo italiano Antab Studio, porterà Foreclosed su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X, Nintendo Switch e PC nel 2021.

Foreclosed è uno sparatutto d'azione basato sulla narrativa ambientato in un mondo Cyberpunk. Segui la storia di Evan Kapnos in questo elegante gioco in stile fumetto e scopri come perdere la tua identità è fin troppo possibile.

Immergendosi nell'azione, i giocatori prenderanno il controllo delle capacità dell'impianto cerebrale, delle armi hi-tech e miglioreranno le loro abilità tramite un sistema di alberi delle abilità diversificato. Prendendo ispirazione dai giochi Deus Ex e Max Payne insieme alla graphic novel di Frank Miller Hard Boiled, un'ambientazione fantascientifica vivace prende vita con filmati interattivi e transizioni ispirate a graphic novel.

Caratteristiche principali

Slick Cyberpunk Action: Foreclosed fonde un'estetica sorprendente da fumetti con un gameplay d'azione pieno di cyberpunk.

Foreclosed fonde un'estetica sorprendente da fumetti con un gameplay d'azione pieno di cyberpunk. Combattimento hi-tech: modifica la tua pistola simbiotica con un assortimento di personalizzazioni tra cui la modalità "Mitragliatrice" e colpi esplosivi.

modifica la tua pistola simbiotica con un assortimento di personalizzazioni tra cui la modalità "Mitragliatrice" e colpi esplosivi. Aggiornamenti firmware: scopri e sblocca le abilità dell'impianto cerebrale con un sistema di abilità simile a un gioco di ruolo

scopri e sblocca le abilità dell'impianto cerebrale con un sistema di abilità simile a un gioco di ruolo Fumetti interattivi: tutto, dal gameplay ai filmati, viene vissuto all'interno della cornice stilistica di un romanzo grafico per farti sentire davvero un eroe dei fumetti.

tutto, dal gameplay ai filmati, viene vissuto all'interno della cornice stilistica di un romanzo grafico per farti sentire davvero un eroe dei fumetti. Storia originale: Segui la storia di Evan Kapnos, la sua identità recentemente preclusa, spogliata del suo lavoro, impianti cerebrali e accesso alla Blockchain della città. Ora deve fuggire dalla città prima che la sua identità e gli impianti vengano venduti all'asta ...

