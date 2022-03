Forspoken, disponibile il nuovo trailer intitolato Mondi Opposti

SQUARE ENIX e Luminous Productions hanno presentato un nuovo trailer intitolato “Mondi opposti” per il loro titolo di debutto, Forspoken. Il trailer mostra nuove immagini della protagonista, Frey Holland, mentre attraversa i vasti paesaggi del mondo di Athia.

Il video mostra anche un'anteprima dei bellissimi e mortali nemici che incontrerai e i poteri magici che dovrai usare all'uscita del gioco, ora in arrivo l'11 ottobre 2022 su PlayStation5 e PC.

Il nuovo gameplay trailer mostra una Frey più fiduciosa mentre accetta di salvare Athia e i suoi abitanti, con tutte le sfide che affronterà durante la sua avventura nello strano mondo in cui è stata trasportata. Potrai dare un'occhiata più da vicino ad alcune delle abilità magiche che Frey apprenderà durante il suo viaggio. Questi poteri includono "Saetta tempestosa", che ti permette di emettere energia elettrica durante i combattimenti e anche l'abilità per controllare delle barriere d'acqua con la mossa "Maroso".

Le immagini di gioco mostrano anche l'impatto devastante della Rovina ad Athia, un miasma distruttivo che corrompe tutto ciò che tocca, inclusi umani e animali. Nel trailer si vedono anche alcune delle creature corrotte che affronterai, incluso il devastante Gigas, l'Apsaravis volante e altro ancora. Inoltre, potrai anche vedere il feroce drago che "accoglie" Frey ad Athia più da vicino, oltre alle abilità magiche di parkour e di combattimento che Frey usa mentre schiva i brutali attacchi di questa spaventosa creatura durante uno scontro molto intenso.

SQUARE ENIX e Luminous Productions hanno anche svelato un nuovo key art che mostra l'inizio del cammino di Frey per padroneggiare le sue abilità magiche. Questa nuova immagine è uno degli artwork finali usati per la cover reversibile dell'edizione fisica* del gioco, che è possibile pre-ordinare da oggi presso rivenditori selezionati** in Italia.

Progettato per PS5, Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia. Forspoken uscirà contemporaneamente su PS5 e PC (su STEAM, Epic Games Store o Microsoft Store) l'11 ottobre 2022, e può già essere pre-ordinato. Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile nella primavera del 2023, dopo l'uscita del gioco.

Per saperne di più su Forspoken, visita: www.forspoken.com.