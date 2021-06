Frontier Developments svela Jurassic World Evolution 2, al debutto entro la fine del 2021

Frontier Developments ha presentato oggi Jurassic World Evolution 2, l'attesissimo sequel del grande successo Jurassic World Evolution, che verrà lanciato alla fine del 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

Basato sul franchise di film di successo della Universal Pictures e creato in collaborazione con Universal Games e Digital Platforms, Jurassic World Evolution 2 si basa sull'innovativa e amata simulazione di gestione del parco dei dinosauri del 2018, offrendo ai giocatori un emozionante posto in prima fila mentre prendono il controllo di uno dei il loro parco Jurassic World.

Con una nuovissima campagna narrativa immersiva doppiata dai membri del cast di tutta la serie di film Jurassic World, nuove entusiasmanti funzionalità, quattro modalità di gioco coinvolgenti e un elenco di dinosauri migliorato ed ampliato, Jurassic World Evolution 2 offre ai fan tutto ciò di cui hanno bisogno per creare esperienze autentiche e avvincenti di Jurassic World.

In Jurassic World Evolution 2, per la prima volta, i giocatori costruiranno i loro parchi oltre i confini dell'arcipelago delle Muertes. Ogni luogo offre nuovi terreni e nuove sfide per i giocatori da affrontare utilizzando strumenti di gestione profondi e dettagliati e opzioni creative. Attraverso questa gamma di bellissimi nuovi biomi, tra cui fitte foreste e deserti bruciati, conterranno, conserveranno e si prenderanno cura di oltre 75 specie preistoriche, tra cui nuovissimi rettili volanti e marini e i dinosauri preferiti dalla comunità.

Queste maestose creature preistoriche si sentono più vive che mai, mostrando comportamenti nuovi di zecca mentre interagiscono tra loro, combattono per il dominio e reagiscono in modo intelligente al mondo che li circonda.

Con quattro fantastiche modalità di gioco, i giocatori possono vivere una nuova era per il franchise di videogiochi Jurassic World Evolution. Ambientato subito dopo gli eventi sconvolgenti di Jurassic World: Fallen Kingdom, la modalità Campagna consente ai giocatori di immergersi in una storia originale di Jurassic World mentre guidano gli sforzi per controllare, conservare e contenere i dinosauri insieme a un iconico cast di personaggi dei film, tra cui il Dr. Ian Malcolm (doppiato da Jeff Goldblum) e Claire Dearing (doppiato da Bryce Dallas Howard).

Per coloro che desiderano liberare la propria creatività, la modalità Sandbox offre tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per creare il proprio parco perfetto, mentre la modalità Chaos Theory offre una versione reimmaginata dei momenti cruciali della serie di film Jurassic World mentre i giocatori si sforzano di lasciare il segno e cambiare il corso degli eventi. Infine, per chi vuole mettere alla prova la propria padronanza del gioco c'è la modalità Sfida.