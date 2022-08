Funcom annuncia alla Gamescom Dune: Awakening,nuovo MMO Survival Open World

Funcom è fiera di annunciare Dune: Awakening, ambizioso passo avanti per gli MMO survival open world, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In collaborazione con Legendary Entertainment, Dune: Awakening è ambientato su Arrakis ed è ispirato sia ai romanzi di Frank Herbert che al film premio Oscar di Denis Villeneuve, esplorando al contempo nuove ed entusiasmanti possibilità per il franchise.

Annunciato durante la Gamescom Opening Night Live, il nuovissimo trailer cinematografico offre un assaggio di ciò che verrà. Il gioco è già disponibile nella wishlist di Steam e chiunque può iscriversi alla Beta su www.dunegames.com. Ulteriori dettagli sulla Beta arriveranno presto.

Dune: Awakening combina la grinta e la creatività dei giochi di sopravvivenza con l'interattività social dei giochi multiplayer per creare un MMO survival open world unico e ambizioso. Passate dalla sopravvivenza al dominio nel vasto mondo di Arrakis, mondo condiviso con migliaia di altri giocatori.

Addentratevi in settori non ancora esplorati e siate i primi a scoprire segreti e ricchezze prima che le tempeste di coriolis spostino nuovamente le sabbie e alterino il paesaggio. Sfuggite ai colossali vermi della sabbia, costruite la vostra base, trasformatela da semplice rifugio a imponente base operativa, e viaggiate per il mondo di gioco grazie agli iconici veicoli dell'universo di Dune.

Andate a caccia della spezia e schierate la vostra mietitrice, proteggetela dalle fazioni rivali in combattimenti veloci e letali che passano senza soluzione di continuità da veicoli di terra blindati agli ornitotteri in cielo. Tracciate la vostra ascesa al potere e costruite la vostra influenza all'interno del Landsraad attraverso una serie di potenziali intrighi.

Rui Casais, CEO di Funcom, afferma: "Funcom ha spinto i confini del genere MMO per 20 anni. È lì che affondano le nostre radici. Ci siamo basati su questo con Conan Exiles, il nostro primo grande successo nel mondo survival. Con Dune: Awakening stiamo creando un ponte tra i generi survival e MMO per creare qualcosa di veramente unico e ambizioso all'interno di un universo che ci appassiona tanto".

Il vicepresidente Interactive Media di Legendary Entertainment, Sam Rappaport, aggiunge: "Dune: Awakening promette davvero di portare in vita il mondo di Dune in un modo nuovo ed entusiasmante. Siamo entusiasti di lavorare a questo progetto con un partner come Funcom, che è così abile nel catturare la ricchezza di dettagli e la meraviglia dei mondi cinematografici per il pubblico dei videogame".

Fin dai primi anni '90, Funcom ha affinato il suo know-how creando esperienze indimenticabili con giochi come Anarchy Online, Age of Conan, The Secret World e Conan Exiles. Ora Funcom punta l'obiettivo su Arrakis, per il suo progetto più ambizioso.

Dune: Awakening sarà disponibile per PC, PlayStation 5, e Xbox Series X|S. Grazie alla Beta già pianificata, è già possibile registrarsi su www.dunegames.com e aggiungere il titolo alla wishlist di Steam. Maggiori dettagli verranno rivelati nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati su tutte le novità del gioco seguendoci sui canali ufficiali di Discord, Facebook, Instagram, e Twitter.