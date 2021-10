G.SKILL annuncia i kit di memoria RAM Trident Z5 a velocità DDR5-6800

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è lieta di annunciare un altro kit di memoria DDR5 a velocità estrema a DDR5-6800 32 GB (2x16 GB), progettato per l'ultimo Intel di dodicesima generazione Processori desktop Core e schede madri con chipset Intel Z690. Finora, questo è il kit di memoria DDR5 più veloce al mondo per raggiungere una velocità di frequenza così elevata e aumentare le prestazioni del sistema abilitato DDR5 a nuovi livelli.

Aumentare le prestazioni della memoria su processori desktop Intel Core di dodicesima generazione e chipset Intel Z690 "Intel ha lavorato a stretto contatto con G.SKILL per lo sviluppo e l'abilitazione dell'ecosistema di overclock DDR5 per offrire esperienze di elaborazione ad alte prestazioni agli utenti di PC", ha affermato Mandy Mock , Vice President e General Manager di Desktop, Workstation e Channel Group, Intel. "È emozionante vedere la nuova linea di memorie ad alta frequenza di G.SKILL che sfrutta l'innovazione e le prestazioni che stiamo offrendo con i nuovi processori desktop Intel Core di dodicesima generazione e il chipset Intel Z690".

“G.SKILL si è dedicata allo sviluppo di memorie di overclocking sempre più veloci su ogni nuova generazione di piattaforma Intel. E siamo molto entusiasti di aver lavorato con Intel per sviluppare una memoria DDR5 dalle prestazioni estreme per l'ultima piattaforma Intel Z690", afferma Tequila Huang, Corporate Vice President di G.SKILL International. "Con i kit di memoria estremi G.SKILL, speriamo di sfruttare il potenziale prestazionale di DDR5 e, in combinazione con l'ultima offerta della piattaforma Intel, per portare un livello completamente nuovo di prestazioni di sistema ai giocatori, agli overclocker e agli appassionati di tutto il mondo."

Bassa latenza su Extreme Speed ​​DDR5-6800

Nella continua ricerca delle prestazioni della memoria, G.SKILL è entusiasta di rivelare le ultime aggiunte di memoria DDR5 ad altissima frequenza alla famiglia di punta Trident Z5. Raggiungendo una sorprendente frequenza di memoria di DDR5-6800, queste due specifiche di memoria di livello superiore sono la scelta di memoria definitiva per i giocatori, gli appassionati e gli overclocker.

Lo screenshot qui sotto mostra il kit di memoria estrema in esecuzione su DDR5-6800 con una latenza ultra bassa di CL38-38-38-76.

La schermata successiva mostra un secondo kit di memoria in esecuzione su DDR5-6800 CL42-42-42-76.

Supporto al profilo di memoria Intel XMP 3.0 Extreme

Basta impostare e andare. I più recenti kit di memoria DDR5 per overclock di G.SKILL sono programmati con i più recenti profili Intel XMP 3.0, l'unica cosa tra te e prestazioni di memoria estreme è una semplice impostazione. Inoltre, XMP 3.0 consente di salvare due profili personalizzabili definiti dall'utente nel modulo di memoria tramite BIOS sulle schede madri supportate, in modo che le impostazioni di memoria ottimizzate vadano ovunque vadano i moduli.