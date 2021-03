G.SKILL annuncia i nuovi Extreme Speed Memory Kit fino a DDR4-5333 per la piattaforma Intel Z590

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il principale produttore mondiale di memorie e periferiche di gioco a prestazioni estreme, è lieta di annunciare nuovi kit di memoria DDR4 ad altissima velocità che spingono la velocità della memoria ai limiti estremi sulla più recente piattaforma Intel Z590, tra cui DDR4-5333 CL22 16 GB (8 GB x 2), DDR4-4800 CL17 16 GB (8 GB x 2), DDR4-4800 CL20 32 GB (16 GB x 2) e DDR4-4600 CL20 64 GB (32 GB x 2) nelle serie Trident Z Royal, Trident Z RGB e Ripjaws V.

Queste nuove specifiche di memoria DDR4 offrono una scelta perfetta per coloro che perseguono prestazioni di overclock della memoria estreme, costruiscono una potente workstation o per la migliore esperienza di gioco.

Ultimate Performance DDR4-5333 sulla piattaforma Intel Z590

Dedicato allo sviluppo di memorie di overclock estremo sempre più veloci, G.SKILL sta spingendo la capacità del kit da 16 GB (8 GB x 2) a una velocità vertiginosa di DDR4-5333. Ciò dimostra il notevole supporto per l'overclock della memoria sull'ultima piattaforma Intel Z590, che è stata convalidata su ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX e MSI MEG Z590I UNIFY schede madri con le ultime schede madri Intel Core i9- Processore 11900K, come mostrato negli screenshot seguenti:

Ottimizzazione delle prestazioni con estrema latenza

Alla ricerca del timing CL più stretto disponibile a frequenze di memoria elevate, G.SKILL sta lanciando una nuova specifica in esecuzione su DDR4-4800 con un timing CL17-19-19-39 estremamente efficiente in 16 GB (8 GBx2), costruito con Samsung ad alte prestazioni Circuiti integrati B-die. Di seguito è riportato uno screenshot che mostra il kit di memoria in esecuzione sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX con l'ultimo processore Intel Core i7-11700KF.

Vai oltre con 32 GB ad alta capacità (16 GB x 2) su DDR4-5066

Per una più ampia capacità del kit da 32 GB (16 GB x 2), G.SKILL sta anche lanciando un kit di memoria ad alta velocità su DDR4-5066 CL20 per la piattaforma Intel Z590. Questo kit di memoria ad alta velocità è convalidato anche sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX con il processore Intel Core i9-11900K nello screenshot qui sotto.

Capacità del kit ultra elevata da 64 GB su DDR4-4600

A completare questo elenco di versioni di kit di memoria ad alte prestazioni per l'ultima piattaforma Intel Z590, c'è un kit di memoria ad altissima capacità di 64 GB (32 GBx2) su una DDR4-4600 CL20 veloce. Nello screenshot qui sotto, questo kit di memoria colossale è convalidato sulla scheda madre ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI con processore Intel Core i7-11700KF.

Disponibilità e specifiche

Queste specifiche di memoria ad altissima velocità saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale G.SKILL nel secondo trimestre del 2021. Per un elenco delle specifiche, consultare la tabella seguente: