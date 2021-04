G.SKILL annuncia i nuovi moduli di RAM DDR4 Trident Z Royal Elite Series

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il principale produttore mondiale di memorie e periferiche di gioco a prestazioni estreme, annuncia una nuova aggiunta della serie di kit di memoria DDR4 ad alte prestazioni alla rinomata famiglia Trident Z: la serie Trident Z Royal Elite.

Caratterizzato da un motivo cristallino meticolosamente scolpito sulla superficie lucida del dissipatore di calore in alluminio, il Trident Z Royal Elite conserva anche la barra luminosa cristallina a tutta lunghezza brevettata e l'illuminazione RGB a 8 zone del Trident Z Royal per migliorare l'estetica di qualsiasi fascia alta Build del sistema PC. Rappresentando il livello superiore delle prestazioni DDR4, G.SKILL Trident Z Royal Elite sarà disponibile a velocità da DDR4-3600 a DDR4-5333 al momento del lancio.

Creato per la Magnificenza

Evoluto dagli elementi di design di classe di lusso del Trident Z Royal, G.SKILL presenta la nuovissima serie Trident Z Royal Elite che presenta un magnifico design cristallino sfaccettato attraverso il dissipatore di calore in alluminio riflettente. Dopo più di un anno di sviluppo nella creazione del modello cristallino di dimensioni perfette e nella scultura della struttura 3D su un solido pezzo di alluminio, ogni dissipatore di calore Trident Z Royal Elite è accuratamente cesellato con 76 sfaccettature totali per conferire il massimo dell'estetica di lusso a qualsiasi PC build . Disponibili nei colori oro o argento, i moduli Trident Z Royal Elite hanno anche ereditato l'iconica barra luminosa cristallina a tutta lunghezza per un abbagliante display rifrangente dell'illuminazione RGB.

Eredità duratura di alte prestazioni

Continuando l'eredità G.SKILL in corso per prestazioni di memoria DDR4 veloci, Trident Z Royal Elite offre specifiche di memoria di alta classe che vanno da DDR4-3600 a DDR4-5333 e offre 16 GB (8 GB x 2) a 64 GB (32 GB x 2) nella capacità del kit al momento del lancio . Ogni kit di memoria è costruito con chip IC di memoria schermati a mano e testato per la compatibilità su un'ampia gamma di schede madri per garantire stabilità e prestazioni overcloccate ad alta frequenza. Per un elenco delle specifiche disponibili al lancio, fare riferimento alla tabella seguente:

Disponibilità

I kit di memoria Trident Z Royal Elite DDR4 saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale G.SKILL a maggio 2021.