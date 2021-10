G.SKILL annuncia la nuova famiglia di memorie RAM Trident Z5 DDR5

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è entusiasta di annunciare la nuovissima memoria DDR5 dalle prestazioni estreme, le serie Trident Z5 RGB e Trident Z5, realizzate su misura per il prossimo piattaforma Intel di ultima generazione.

Progettati per prestazioni di punta e progettati con circuiti integrati di memoria di alta qualità schermati a mano, i kit di memoria DDR5 della famiglia Trident Z5 verranno lanciati a velocità fino a DDR5-6400. Al culmine dello stack delle specifiche di memoria si trova il kit di memoria a bassissima latenza DDR5-6400 CL36-36-36-76 da 16 GBx2, costruito con circuiti integrati di memoria DDR5 Samsung ad alte prestazioni.

DDR5-6400 CL36 16GBx2 - Massime prestazioni realizzate con Samsung DDR5 IC

Il nome G.SKILL Trident è ampiamente noto per la sua straordinaria abilità di overclocking e il Trident Z5 per la generazione DDR5 non fa eccezione. Tra le specifiche di memoria dalle prestazioni estreme, la famiglia Trident Z5 includerà le specifiche a latenza incredibilmente bassa di DDR5-6400 CL36-36-36-76 16 GBx2, create con circuiti integrati DDR5 Samsung di alta qualità e componenti di prima qualità. Rispetto allo standard DDR5-4800 CL40, il grande aumento della velocità di frequenza e la latenza più stretta spinge le prestazioni DDR5 a nuovi livelli. Vedi sotto per uno screenshot della convalida del kit di memoria:

Prestazioni estreme DDR5 velocissime

Inaugurando una nuova era di prestazioni della memoria, la memoria DDR5 introduce velocità di trasferimento dati senza precedenti rispetto alla generazione precedente. A velocità fino a DDR5-6400, i kit di memoria della famiglia Trident Z5 sono progettati con circuiti integrati DDR5 di alta qualità schermati a mano per ottenere prestazioni di memoria estreme. I kit di memoria DDR5 della serie Trident Z5 RGB e Trident Z5 sono la scelta definitiva per sperimentare prestazioni ultra elevate su piattaforme DDR5 di nuova generazione.

Design del dissipatore di calore a doppia trama premium

La nuovissima famiglia Trident Z5 incorpora elementi hypercar nell'iconico design del dissipatore di calore Trident, creando un esterno elegante e futuristico. Caratterizzato da una striscia di alluminio spazzolato nero inserito in un corpo liscio argento metallizzato o nero opaco in polvere e sormontato da un'elegante barra superiore nero pianoforte sulla serie Trident Z5 o una barra luminosa RGB traslucida ottimizzata per un'illuminazione uniforme sulla serie Trident Z5 RGB, il I kit di memoria della famiglia Trident Z5 sono ideali per qualsiasi tema di build del PC.

Illuminazione RGB luminosa

La serie Trident Z5 RGB presenta una barra luminosa RGB completamente ridisegnata con elementi di design simili a quelli di una hypercar per un aspetto più elegante e aerodinamico. Personalizza l'illuminazione RGB e abilita gli effetti di luce tramite il software G.SKILL Trident Z Lighting Control, oppure sincronizza l'illuminazione del modulo con altri componenti del sistema tramite il software della scheda madre di terze parti supportato.

Rivoluzionarie prestazioni DDR5 e gestione dell'alimentazione

Progettato per utilizzare appieno la velocità di frequenza più elevata e aumentare la velocità di trasferimento dei dati, ogni IC DDR5 è implementato con il doppio della quantità di banchi e gruppi di banchi, nonché una lunghezza di burst raddoppiata, a 32 banchi su 8 banchi con una lunghezza di burst di 16. Combinata con un layout del modulo composto da due sottocanali a 32 bit, la memoria DDR5 è in grado di fornire più dati rispetto a DDR4.

Inoltre, i moduli di memoria DDR5 sono realizzati con un chip PMIC (circuito integrato di gestione dell'alimentazione) integrato, che consente un migliore controllo granulare della potenza e un'erogazione di potenza più affidabile per migliorare l'integrità del segnale a velocità ad alta frequenza. In definitiva, garantendo il massimo livello di stabilità del sistema per il gioco e per il lavoro.

Disponibilità e specifiche

I kit di memoria Trident Z5 e Trident Z5 RGB DDR5 saranno disponibili tramite i partner di distribuzione G.SKILL in tutto il mondo entro novembre 2021. Vedi sotto per una tabella delle specifiche di memoria disponibili al lancio per la famiglia Trident Z5.