G.SKILL annuncia le memorie RAM DDR5 serie Trident Z5 Neo e Flare X5 dedicate alle nuove CPU AMD Ryzen 7000

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il marchio leader mondiale di memoria per overclocking ad alte prestazioni e componenti per PC, è lieta di annunciare due nuove serie di memorie DDR5, la serie Trident Z5 Neo e Flare X5, progettate per le nuove CPU AMD serie Ryzen 7000 schede madri della serie 600.

Le offerte della famiglia Trident Z5 Neo includono varianti RGB (Trident Z5 Neo RGB) e non RGB (Trident Z5 Neo). Programmate con la tecnologia AMD EXPO1 e create con circuiti integrati di memoria schermati manualmente, le serie Trident Z5 Neo e Flare X5 consentono agli appassionati di PC, ai giocatori e agli overclocker di provare le prestazioni della nuova piattaforma AMD AM5.

Tecnologia AMD EXPO Supporto per AMD Socket AM5

Progettate per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000 abilitati alla memoria DDR5, le serie Trident Z5 Neo e Flare X5 sono preprogrammate con i più recenti profili di memoria AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), che consentono agli utenti di overcloccare facilmente i kit di memoria1. Abilitando semplicemente il profilo AMD EXPO nel BIOS con una scheda madre e un processore compatibili, gli utenti possono liberare velocità di memoria overcloccate sui processori AMD Ryzen serie 7000.

"Siamo entusiasti di collaborare con G.SKILL per portare la tecnologia AMD EXPO agli appassionati, ai giocatori e agli overclocker di tutto il mondo", ha affermato David McAfee, Corporate Vice President e General Manager, Client Channel Business Unit, AMD. "La tecnologia AMD EXPO offre agli utenti tranquillità nella selezione della memoria, sbloccando prestazioni di memoria migliorate con il semplice clic di un pulsante".

Eredità del Neo Flagship

Portando il nome della famiglia di punta Trident, le nuove serie Trident Z5 Neo e Trident Z5 Neo RGB sono costruite appositamente per prestazioni di overclocking sull'ultima piattaforma con processori AMD Ryzen serie 7000. Il design del dissipatore di calore mantiene l'iconico nero opaco verniciato a polvere e abbinato a un inserto in alluminio spazzolato nero premium, che si abbina ai colori della maggior parte delle combinazioni di colori della scheda madre. Rimanendo fedeli al design Neo, le strisce di evidenziazione CNC lungo i fianchi conferiscono al design del dissipatore di calore un'ulteriore lucentezza metallica.

Flare X5 - DDR5 per AM5

Disponibile con finitura nera opaca, la memoria DDR5 della serie Flare X5 è il successore della memoria DDR4 della serie Flare X. Costruito con chip IC schermati a mano testati per qualità e prestazioni, Flare X5 è progettato e ottimizzato per la nuova piattaforma AM5 abilitata per DDR5. Inoltre, l'altezza a basso profilo di 33 mm del Flare X5 lo rende anche una scelta eccellente per build compatte o build con grandi dissipatori per CPU che non hanno un'altezza libera per moduli di memoria più alti.

Specifiche e disponibilità

I kit di memoria DDR5 della serie Trident Z5 Neo, Trident Z5 Neo RGB e Flare X5 saranno disponibili a settembre 2022 tramite i partner di distribuzione mondiale di G.SKILL. Fare riferimento alla tabella seguente per un elenco delle specifiche.