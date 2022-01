G.SKILL ed ASUS, nuovo record di overclock per le RAM DDR5 che volano a 8888MHz CL88

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il principale produttore mondiale di memoria per prestazioni estreme e periferiche di gioco, è entusiasta di annunciare il raggiungimento di un nuovo record mondiale di overclocking per la frequenza di memoria più veloce a DDR5-8888 CL88-88-88-88, in collaborazione con ASUS.

Questa incredibile velocità di frequenza è stata raggiunta dall'overclocker estremo "lupin_no_musume" con memoria G.SKILL Trident Z5 DDR5, scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 APEX e processore Intel Core i9-12900K. Per vedere il momento in cui è stato stabilito questo incredibile record mondiale di overclock, dai uno sguardo al seguente collegamento video:

DDR5-8888 CL88-88-88-88 – Spingere la velocità al limite

All'alba dell'era DDR5, G.SKILL e ASUS hanno costantemente esplorato i limiti di velocità della memoria dell'ultima piattaforma Intel Z690. Superando il precedente record mondiale DDR5-8704 nel novembre 2021, un nuovo record mondiale di frequenza di memoria viene raggiunto a DDR5-8888 con raffreddamento estremo ad azoto liquido. La velocità della memoria è stata convalidata da CPU-Z. Fare riferimento allo screenshot e al collegamento di convalida di seguito: https://valid.x86.fr/qgvylc

"Siamo molto entusiasti di collaborare con il team ASUS ROG per battere il record mondiale di frequenza DDR5 su DDR5-8888 con il nostro hardware migliore della categoria", afferma Tequila Huang, Corporate Vice President di G.SKILL International. "Questo dimostra il potenziale di overclocking senza precedenti di DDR5 e continueremo a dedicare sforzi allo sviluppo di memorie DDR5 più veloci per overclocker e appassionati di PC".

